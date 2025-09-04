Denuncian que bote de aguas blancas pone en riesgo vivienda en La Victoria

Edgar Cervantes, residente de la Etapa I de la urbanización La Victoria desde hace 25 años, se trasladó hasta Versión Final y realizó una denuncia pública sobre un bote de aguas blancas que está socavando las bases de su vivienda.

La problemática que persiste desde febrero del presente año, en la avenida 73-A entre calles 68 y 66, ya fue reportada sin éxito a Hidrolago y otros entes públicos. Ha causado que la cerca de su vivienda se hunda y el agua se filtre hacia su propiedad

El afectado relató que “en una ocasión, personal de un ente gubernamental acudió al lugar, excavó, pero no solucionó el problema, el bote de agua no solo pone en riesgo la estructura de mi casa, sino que también sigue afectando las calles que se encuentran en un estado intransitables”.

“Cada vez que llueve eso parece un pantano y esta situación afecta el servicio de taxis y delivery porque se niegan a entrar, para poder entrar al garaje de mi casa tengo que poner tablas, porque de lo contrario sería imposible”, expresó el denunciante.

El señor Cervantes comentó a Versión Final que teme que el agua siga socavando las bases de su vivienda y colapsen las paredes del tanque subterráneo que se encuentra a escasos metros de la cerca de su casa, incluso dijo que el medidor de agua de Hidrolago se está hundiendo.

Hizo un llamado urgente a los entes competentes para que le brinden una respuesta inmediata, ya que la situación presenta un riesgo inminente para la seguridad de su familia y patrimonio.