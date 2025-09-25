El diario plural del Zulia


Delcy Rodríguez ofrece balance de actividad sísmica: “Está activa una falla tectónica de occidente”

"Felizmente, no se han reportado pérdidas humanas", apuntó la Vicepresidenta. Afirmó que se han reportado 21 réplicas y 10 sismos
La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, ofreció un balance la madrugada de este jueves sobre los recientes sismos registrados en el estado Zulia y parte del occidente del país.

En un reporte vía telefónica con Venezolana de Televisión, Rodríguez aseguró que “está activa una falla tectónica de occidente”.

“En las últimas siete horas se han detectado sismos de fuerte y moderada intensidad. Según reportes de Funvisis, está activa una falla tectónica de occidente”, explicó.

Afirmó que “han ocurrido sismos desde 6.3 y 4.0 de magnitud” y que, en total, “hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos”.

"Felizmente, no se han reportado pérdidas humanas, pero, el presidente Maduro ha desplegado el sistema de protección civil en todo el país, igualmente, ha desplegado a los organismos de seguridad ciudadana", agregó la Vicepresidenta.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), ha informado desde las cinco de la tarde hasta la medianoche del miércoles unos 12 sismos, la mayoría de estos con epicentro en el estado Zulia.

