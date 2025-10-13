Daru y el IMA realizaron jornada de poda y saneamiento ambiental en Urb. Raúl Leoni

En el marco de las acciones de mantenimiento urbano impulsadas por la gestión del alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, la Dirección de Residencias y Urbanismos (Daru), en conjunto con el Instituto Municipal de Ambiente (IMA), ejecutó una nueva jornada de poda y saneamiento ambiental en los bloques de la urbanización Raúl Leoni, ubicados en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Esta labor forma parte del plan integral que busca mejorar la seguridad y el entorno de las comunidades residenciales, garantizando espacios más limpios, iluminados y seguros para los vecinos.

La directora de Daru, Jocsi López, explicó que este tipo de trabajos son fundamentales para mantener el equilibrio entre la naturaleza y la convivencia urbana. “La poda no se trata solo de cortar ramas, sino de preservar la vida del árbol y evitar que se convierta en un riesgo para la comunidad. Por eso trabajamos junto al IMA, evaluando cada caso de manera técnica y responsable, priorizando la seguridad y el bienestar de los residentes”, detalló.

Igualmente informó que, durante la jornada, el equipo técnico de ambas instituciones realizó la poda controlada de árboles, así como el saneamiento de copas para evitar afectaciones al tendido eléctrico y mejorar la visibilidad en áreas comunes y vialidad interna.

López destacó además que la Dirección de Residencias y Urbanismos de la alcaldía marabina mantiene una agenda activa de atención a los distintos conjuntos residenciales de la ciudad, dando prioridad a aquellos condominios que se encuentran al día con el Sedemat, atendiendo solicitudes de las comunidades y promoviendo la corresponsabilidad ciudadana.

Nuestro objetivo es que los marabinos vean resultados y sientan que sus peticiones son atendidas. Cada acción que realizamos responde al compromiso del alcalde Giancarlo Di Martino de seguir demostrando que se trabaja de la mano del poder popular más los tres niveles de gobierno”, afirmó López.

Con estas labores, la Alcaldía de Maracaibo continúa reforzando el mantenimiento preventivo en los urbanismos y conjuntos residenciales del municipio, garantizando espacios verdes, saludables y comunidades más seguras.