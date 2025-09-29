Regresa el festival “Maracaibo Elige la Gaita del Año” con premios de hasta $4.000

En el Zulia ya suenan las gaitas con el regreso del festival "Maracaibo Elige la Gaita del Año", cuya convocatoria para inscripción de composiciones inició este lunes 29 de septiembre y concluirá el sábado 4 de octubre.

“La gaita es nuestro himno, la gaita es nuestra expresión, la gaita representa sin lugar a dudas lo que somos”, expresó el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, al anunciar el regreso del festival en una rueda de prensa celebrada este lunes 29 de septiembre en la Fundación Nacional de la Gaita - Gaiteros de Corazón.

El Alcalde enfatizó la importancia de este género en la identidad local, asegurando que era "hora de dignificar a quienes hoy expresan la idiosincrasia de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra alma, y que esa expresión esté en el mundo".

Liderando el anuncio estuvo Di Martino junto a los organizadores, entre ellos presidente del Imgra y el presidente de Fundagraez, quienes detallaron la rigurosa metodología de este certamen que busca honrar a la reina del folclore.

Las condiciones para participar

El concurso premiará a 10 agrupaciones en la categoría adulto profesional y 10 en la categoría Infantil/Juvenil, con el propósito de impulsar el talento en todas las generaciones.

Las agrupaciones interesadas tienen hasta este sábado para formalizar su inscripción en la sede del Imgra, en horario matutino. Los organizadores fueron enfáticos en los aspectos clave que definen la participación: la gaita debe ser única y exclusivamente de furro.

La principal condición es que el tema debe ser inédito y grabado en esta temporada 2025, quedando automáticamente descalificadas aquellas piezas de años anteriores o versiones, garantizando así la frescura y novedad del festival.

Otro aspecto riguroso es el relacionado con el intérprete: el solista debe inscribirse únicamente con una agrupación. Es decir, no se permitirá que una misma voz principal figure en diferentes bandas, una medida diseñada para asegurar una competencia equitativa y transparente.

Además, aunque la temática es libre, la letra debe enaltecer el gentilicio, la idiosincrasia, valores o tradiciones nacionales, reservándose el comité organizador la facultad de descalificar cualquier composición que no cumpla con estos preceptos.

Es crucial también recordar que la gaita seleccionada será difundida a través de la radio y plataformas de forma equitativa durante toda la temporada, lo que la convierte automáticamente en un himno sonoro todo el año.

La fase de selección de finalistas contará con un mecanismo inédito para el festival: un "cónclave gaitero" secreto y confidencial.

Fases y premiaciones

Endri Méndez, presidente de la Fundación Nacional de la Gaita Gaiteros de Corazón, detalló que el concurso se desarrollará en dos grandes fases: la primera consiste en la inscripción y selección de finalistas, y la segunda será el evento final y la elección de ganadores, garantizando un proceso de selección transparente y profesional.

Fase 1: Inscripción y selección de finalistas

Las agrupaciones deberán consignar la gaita en formato físico y digital (MP3), junto a la plantilla de todos sus integrantes.

Selección (el cónclave Gaitero): Un jurado de notables gaiteros seleccionará las 10 mejores gaitas de la categoría infantil-juvenil y las 10 mejores de la categoría adulto profesional, las cuales pasarán a la gran final.

Fase 2: Eventos finales y elección de ganadores:

Se realizarán dos eventos públicos con presentaciones en vivo: uno para la categoría infantil-juvenil y otro para adulto profesional.

Las agrupaciones finalistas deberán presentarse con la plantilla original de músicos inscrita en el festival. Cualquier modificación será motivo de descalificación.

El Festival está abierto a todas las agrupaciones gaiteras debidamente conformadas en Venezuela. La obra a postular le da opción a cada agrupación a inscribir una sola gaita inédita, grabada para la temporada 2025.

También informó con detalle cada uno de los aspectos generales del concurso, a saber:

La participación está abierta a todas las agrupaciones gaiteras debidamente conformadas en Venezuela.

Cada agrupación podrá inscribir una sola gaita inédita, del género "gaita de furro", grabada para la temporada 2025.

La temática es libre, siempre que enaltezca valores, tradiciones, personajes, paisajes y el gentilicio de Maracaibo y Venezuela.

Exclusividad: El solista de la gaita participante sólo podrá estar inscrito en una agrupación.

En cuanto al sistema de evaluación y votación, el presidente del Imgra enfatizó que este es un proceso blindado y transparente y recalcó que la elección de las gaitas ganadoras se basa en un sistema de votación ponderado y auditado en tres partes:

Jurado en Vivo: Un panel de 25 personalidades de reconocida trayectoria evaluará la presentación en vivo de los finalistas de la categoría adulto. Para la categoría infantil-juvenil, el jurado será de 11 personalidades.

Jurado Técnico Especializado: Previo a la final, 25 gaiteros de renombre evaluarán aspectos técnicos de las obras (composición, armonía, percusión, etc.). Este acto se realizará con la presencia de un notario público.

Votación del Público: Se realizará a través de plataformas digitales, permitiendo la participación ciudadana.

Méndez resaltó la garantía tecnológica y la transparencia a cargo de la empresa Serteca Consulting a fin de asegurar la máxima confianza y legitimidad, gracias a la alianza estratégica de la Alcaldía con dicha empresa, quienes serán los responsables de todo el andamiaje técnico del festival.

Con relación al sistema de premiación se seleccionarán a 10 finalistas de cada categoría, reconociendo tanto a las agrupaciones como a los compositores.

Categoría Adulto Profesional:

○ 1er Lugar: cuatro presentaciones valoradas en $3,000 c/u para la agrupación y un premio de $4,000 para el compositor.

○ 2do Lugar: tres presentaciones valoradas en $3,000 c/u para la agrupación y $3,000 para el compositor.

○ 3er Lugar: dos presentaciones valoradas en $3,000 c/u para la agrupación y $2,000 para el compositor.

○ Del 4to al 10mo Lugar: una presentación valorada en $3,000 para cada agrupación y $1,000 para cada compositor.

Categoría Infantil-Juvenil:

○ 1er Lugar: Una laptop para cada integrante de la agrupación y $4,000 para el compositor.

○ 2do y 3er Lugar: Una tablet para cada integrante y premios de $3,000 y $2,000 para los compositores, respectivamente.

○ Del 4to al 10mo Lugar: Un teléfono inteligente para cada integrante y $1,000 para cada compositor.

Este festival no solo celebra nuestra máxima expresión musical, sino que también establece un nuevo estándar de organización, transparencia y confianza para los concursos de gaita en Venezuela.