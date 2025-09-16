Corpoelec denuncia “ataque terrorista” contra dos líneas de transmisión de 765 KV [+Comunicado]

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) denunció este martes "un nuevo ataque terrorista" contra dos de las principales líneas de transmisión de 765 kilovoltios (kV), infraestructura clave para el suministro de energía en Venezuela.

En un comunicado, la empresa estatal señaló que el hecho afectó el flujo eléctrico en varias zonas del país y se activaron de inmediato los protocolos de protección y respuesta contemplados en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, para recuperar progresivamente el servicio y resguardar la integridad de las instalaciones.

El Gobierno nacional calificó el incidente como parte de una “guerra eléctrica”, en línea con las denuncias previas del presidente Nicolás Maduro, quien ha atribuido ataques similares a grupos que, según él, buscan desestabilizar la paz y la estabilidad del país.

Aproximadamente a las 4:55 de la tarde de este martes se reportó una fuerte fluctuación de voltaje, por lo que se presume que sería a esa hora que se registró el ataque denunciado por Corpoelec.

El organismo no ofreció detalles sobre el lugar exacto del ataque, el alcance de los daños ni el tiempo estimado para la normalización total del servicio. Las autoridades indicaron que continúan las labores de investigación para determinar a los responsables.