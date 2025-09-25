Consultorio médico Ernesto Ché Guevara y Ambulatorio Ziruma pronto abrirán sus puertas

Comisiones de la Gobernación del estado Zulia y la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo realizaron una inspección técnica y social al Consultorio Che Guevara y al Ambulatorio de Ziruma, los cuales serán rehabilitados y dotados para ser próximamente reinaugurados y puestos al servicio de cientos de familias de las comunidades zulianas.

En sinergia gubernamental y con acciones articuladas entre ambos niveles de gobierno este miércoles 24 de septiembre se hicieron presentes en la inspección la comitiva conformada por representantes de la Autoridad Única de Salud y Secretaria de Salud del estado Zulia, Noly Fernández, el odontólogo Elkin Villero y la doctora Betania Villalobos, directora de la red ambulatoria regional. Por parte de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo asistieron su Director General, el diputado Arnoldo Olivares y la doctora Mayreth Acosta, Directora Municipal de Salud.

El director general de la alcaldía marabina, Arnoldo Olivares, dijo que “en alianza perfecta se trabaja en la salud como pilar fundamental, respondiendo a la solicitud del poder popular y materializando la sinergia entre Gobierno regional y municipal”.

“Trabajamos con responsabilidad y prontitud para que estas obras se traduzcan en bienestar, atención continua y digna; gracias a la coordinación perfecta entre la Gobernación y la Alcaldía como garantía de los mejores resultados”, declaró Olivares.

Informó que la intervención será resultado de la articulación entre el Gobernador Luis Caldera y el Alcalde Giancarlo Di Martino, que han destinado equipos multidisciplinarios, recursos para diferentes obras, dotación de equipos y otros insumos para la reapertura de ambos centros de salud.

Durante la jornada se evaluaron diferentes aspectos como las condiciones de la infraestructura, servicios públicos y equipos médicos, y se establecerán mesas técnicas conjuntas en pro de su pronta reapertura.

El Ambulatorio de Ziruma será reinaugurado, reconociendo el valor histórico de la parroquia como primer asentamiento indígena urbano y en homenaje al líder “Chino Julio” y la entrega estará a cargo del Alcalde Giancarlo Di Martino, mientras el Gobernador Luis Caldera concretará la entrega simultánea de otro ambulatorio en Paraguaipoa.

Es importante recordar que el Consultorio Ernesto Ché Guevara, ubicado en el sector San Benito colindante con la prolongación Circunvalación 2 de Maracaibo y el sector 18 de octubre, fue inaugurado en la primera gestión del alcalde Di Martino e integrado a la red Barrio Adentro y ahora será rehabilitado completamente.

Por su parte, la directora Municipal de Salud, Mayreth Acosta, expresó que “la salud es el rostro más humano de la gestión pública; cada espacio recuperado representa vida, esperanza y acceso real para nuestra gente.

La meta es consolidar, en la articulación de todos los niveles de gobierno, una red de salud digna, accesible y preventiva, a fin de que cada parroquia cuente con servicios médicos modernos y cercanos.