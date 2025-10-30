Conozca los artistas que animarán el encendido de Bella Vista este #7Nov

Este 7 de noviembre, la icónica avenida Bella Vista volverá a llenarse de luz, color y música con el tradicional Encendido de Navidad, como parte de la programación de la 59 Feria Internacional de La Chinita.

El Gobierno nacional, en coordinación con la Gobernación del Zulia y la Alcaldía de Maracaibo han organizado un evento musical, con dos grandes tarimas de conciertos para el disfrute de toda la familia.

En la Plaza El Ángel, se presentarán Alitasía, Nelson Romero, Poncho Zuleta, Súper Combo Los Tropicales, Los Cadillacs y Gaiteros del Tablazo, con la animación de Henry Silva.

Mientras tanto, en la tarima ubicada en la intersección de la calle 77 (5 de Julio) con Bella Vista, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Cardenales del Éxito, Iluminación Gaita y Show, Eddon y Anyel, Omar Enrique, Azulejos de la Gaita, Carangano y Diego Daza.

En esta ubicación la animación estará a cargo de Ana Di Martino y Ricardo García, quienes conducirán esta gran noche de fiesta zuliana.

Encendido oficial

El encendido oficial está programado para las 7:00 de la noche, dando inicio a un recorrido de luces que abarca unas 39 cuadras, desde el Parque Rafael Urdaneta hasta el Parque La Marina, incluyendo espacios emblemáticos como la Plaza del Buen Maestro.

Este evento, impulsado por la Gobernación del estado Zulia en conjunto con la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, busca transformar la Avenida Bella Vista en un corredor urbano destinado al encuentro familiar, la celebración cultural y el rescate de los valores tradicionales durante las Navidades 2025.