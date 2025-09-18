Conoce las actividades de la Feria de La Chinita 2025

Este año la Feria de La Chinita estará llena de color y con la participación de unos 100 artistas nacionales, informó hoy, 18 de septiembre, el cantante Omar Enrique, presidente del Comité que organiza el tradicional evento.

El merenguero enfatizó ante los medios de comunicación que “es impresionante la cantidad de artistas internacionales que se han comunicado” con él porque desean participar en la feria.

Además, señaló que esta edición 59 será mejor que el año pasado ya que cuentan con el apoyo de los 4 niveles de Gobierno.

Entre su declaración, el artista reiteró que Maracaibo será un ciudad limpia y segura para tal magnitud de evento y que será una feria de apertura para todo aquel que dese participar, desde cantantes, emprendedores, empresas y otros.

También agradeció a alcalde de la capital zuliana, Gian Carlos Di Martino, por escogerlo nuevamente para liderar esta tradición, ya que desde 2028 ejerce esta responsabilidad.

Fue así como Omar Enrique hizo un recorrido por las actividades que más adelante desglosará con múltiples sorpresas. Acá Versión Final te deja la lista de eventos para estas ferias 2025:

• 18 de septiembre | Casting del Reinado infantil de la Feria en el Centro Comercial Lago Mall.

• 19 de septiembre | Casting del Reinado (Miss) de la Feria en el Centro Comercial Lago Mall.

• 21 de septiembre | Celebración del Día Mundial de la Paz en la Vereda del Lago.

• 1 de octubre / Inicio de la Navidad en Venezuela y encendido en la Plaza de la República.

• 19 de octubre | Misa e inauguración de plaza por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

• 23 de octubre | Presentación del cartel de artistas de la feria y otros detalles.

• 26 de octubre | Bajada de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

• 27 de octubre | Presentación oficial de las candidatas de la Feria en el Teatro Niño Cantores.

• 31 de octubre | Elección de la reina infantil en el Palacio de Eventos.

• 1 de noviembre | Elección de la reina (Miss) en el Palacio de Eventos.

• 7 de noviembre | Encendido de Bella Vista.

• 8 de noviembre | Día del Gaitero con concierto en la Plazoleta de la Basílica.

• 9 de noviembre | Desfile de la Feria de la Chinita en la avenida 5 de Julio con concierto de artistas nacionales e internacionales.

• 14 al 18 de noviembre | “Maracaibo emprende” en la Vereda del Lago y el parque Ana María Campos.

• 17 y 18 de noviembre | Amanecer de Feria en 5 de Julio con Bella Vista