Concejo de Maracaibo impulsa plan integral para acompañar a adolescentes en salud sexual y desarrollo personal

El Concejo Municipal de Maracaibo, en alianza con el Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex), sostuvo un encuentro para diseñar un plan integral que brinde acompañamiento oportuno a las adolescentes del municipio, con el objetivo de apoyar su desarrollo personal y la toma de decisiones informadas sobre su salud sexual.

La propuesta, que combina formación, investigación y desarrollo, cuenta con la participación de las comisiones municipales de Derechos de la Mujer, Igualdad de Género y Diversidad Sexual; Familia y Protección del Niño, Niña y Adolescente; y Servicios de Salud Pública y Privada.

Según el organismo municipal, la iniciativa busca fortalecer la autonomía y el bienestar de las jóvenes, promoviendo la educación sexual como una herramienta clave para su empoderamiento y para avanzar hacia la construcción de una ciudad más inclusiva y justa.

La presidente del Concejo Municipal de Maracaibo, Jessy Gascón, junto con la directora ejecutiva de Cedesex, Suzany González, estuvieron al frente de este encuentro para el diseño del plan que acompañará a las adolescentes maracaiberas.