Con plataforma Sigat la Alcaldía de Maracaibo agiliza trámites tributarios

A partir del 1 de septiembre la Alcaldía de Maracaibo activará el nuevo Sistema de Gestión y Administración Tributaria (Sigat), diseñado para agilizar y simplificar todos tus trámites tributarios.

Este sistema innovador en línea permite a los contribuyentes la gestionar sus trámites de manera sencilla; de allí la importancia de formalizar el registro a la mayor brevedad posible, en el portal https://maracaibo.sigat.net

Al cumplir con este requisito, se activará de forma automática la licencia del contribuyente y es recomendable realizar la declaración y pago dentro de los primeros 10 días del mes, para evitar recargos, para ello debe seguir los siguientes pasos:

Haga clic en el número de su licencia de actividades económicas para ingresar a su perfil; luego, en el botón acciones, seleccione realizar declaración (sigue las indicaciones) culmine el procedimiento con la transferencia a las cuentas recaudadoras y notifique el pago.

La Alcaldía de Maracaibo en su compromiso con la modernización y mejora de la gestión tributaria incluirá en el Sigat el pago de aseo y gas, los cuales serán asociados de forma automática.

El resto de los tributos, como inmuebles, vehículos y publicidad, se mantienen las gestiones por los canales regulares, hasta su próxima implementación en el Sigat.

¿Necesitas ayuda?

En la sección "Información de interés" de https://maracaibo.sigat.net y en las redes sociales oficiales están disponibles respuestas a las preguntas más frecuentes.

Si el usuario tiene alguna duda que desea aclarar hay un equipo de atención al contribuyente a su disposición, a quienes puede contactar vía whatsapp: 0424-1638272

Con esta nueva plataforma la Alcaldía de Maracaibo optimiza la seguridad y beneficios en la atención de los contribuyentes.