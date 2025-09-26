Con misa solemne en la Basílica inicia el Potazo Chiquinquireño

La Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá realizó la mañana de este viernes una misa para iniciar de manera formal el inicio del Potazo Chiquinquireño que se extenderá hasta el sábado 27 de septiembre.

La homilía estuvo a cargo José Miguel Hernández, vicario del templo mariano, quien aseguró que se espera que esta actividad sirva como un testimonio de la fe en Jesús y la Virgen María para poder desarrollar este evento de la mejor manera.

La actividad será para la gloria de Dios y servirá para que todos nosotros demos testimonio de la fe que profesamos, del amor y la fraternidad que como hermanos de una comunidad nos tenemos", dijo.

Durante la misa, Hernández leyó la palabra de Dios e invitó a los feligreses a mantenerse en oración para que la actividad se realice de manera positiva. Asimismo, el vicario de la Basílica vertió sobre los presentes agua bendita en medio de las oraciones para culminar la actividad.

El Potazo Chiquinquireño recorrerá las principales calles y avenidas de la ciudad. La institución religiosa exhortó a la ciudadanía a realizar su aporte, "fundamental para el sostenimiento de la gran obra social que se lleva a cabo desde nuestra Basílica".