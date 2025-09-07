Con jornada quirúrgicas Alcaldía de Maracaibo devuelve la visión a adultos mayores

Ver bien es vivir mejor y por eso, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través de la Dirección General de Salud, realizó una nueva jornada de cirugías oftalmológicas para adultos mayores, enfocada en la corrección de cataratas, una de las principales causas de pérdida visual en la tercera edad.

Los procedimientos, forman parte de las políticas de atención integral impulsadas por el alcalde Giancarlo Di Martino, quien reafirma su compromiso con la salud pública y el bienestar de los marabinos.

La doctora Mayreth Acosta, directora general de salud, destacó que “el interés del alcalde Di Martino es responder con sensibilidad y eficacia a las necesidades médicas del pueblo, brindando una atención humanista que permita mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores”.

Testimonios de satisfacción

Un grupo de pacientes fueron intervenidos exitosamente, recibiendo atención especializada y seguimiento postoperatorio este sábado, en una jornada que priorizó los casos más urgentes.

Estoy feliz. Voy a mejorar mi visión y por ello, todas mis actividades cotidianas. No esperé recibir una respuesta tan rápida”, expresó Graciela de Méndez, de 79 años y habitante del sector 1 de Mayo.

Esta acción forma parte del plan de salud visual que se ejecuta en la ciudad, en articulación con todos los niveles de Gobierno, con el objetivo de atender a una cantidad considerable de personas que requieren soluciones inmediatas, especialmente en sectores vulnerables.

Sin duda, cada paciente representa una historia como la de Susana Villegas, quien narró que: “Está intervención, me llena de esperanza y se que gracias a esta operación podré seguir desarrollando actividades productivas”, manifestó.

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo continuará desplegando jornadas médicas en distintas parroquias, reafirmando que la salud no espera y que el derecho a ver con claridad es también un acto de justicia social.