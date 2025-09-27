Con disciplina y civismo, Maracaibo ejecutó con éxito el Simulacro Nacional

En un ambiente de orden, disciplina y perfecta coordinación cívico-militar-poliicial, el municipio Maracaibo participó activamente en el Simulacro Nacional por la paz y la vida, convocada por el presidente Nicolás Maduro Moros.

Esta jornada se desarrolló de simultáneamente en los 24 estados del país y el Distrito Capital.

El diputado Arnoldo Olivares, director general de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo precisó que "la actividad tuvo como objetivo principal promover una cultura de gestión de riesgo, fomentando la conciencia ciudadana ante posibles eventos adversos, especialmente movimientos sísmicos".

Activados dos puntos estratégicos

En Maracaibo- informó el diputado Olivares- el ejercicio se realizó en dos puntos estratégicos: el CDI Santa Rosalía, ubicado en la parroquia Chiquinquirá, y en la Unidad Educativa Nacional Jesús María Portillo, en el sector Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa.

Explicó Arnoldo Olivares que "En ambas locaciones se evidenció la articulación de los diferentes niveles de cuerpos de seguridad y atención de emergencias: Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos policiales, Bomberos de Maracaibo, Protección Civil, Cruz Roja, comunidades organizadas, consejos comunales, líderes comunitarios y comunas".

Preparación ciudadana es prioridad

El Dr. Ramón José Mavárez, jefe de la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan) destacó que el Gobierno Nacional ha asumido con responsabilidad la gestión de riesgo, desarrollando una "cruzada de la siembra de conciencia para crear una cultura de riesgo en nuestra población” para preparar al pueblo ante eventos impredecibles, de cualquier magnitud.

Asimismo, reconoció que, si bien Venezuela es un país privilegiado con pocos eventos adversos, el miércoles anterior ocurrieron movimientos telúricos intensos y enfatizó la importancia de esta preparación para que el pueblo sepa cómo actuar en caso de calamidad, afirmando que “un pueblo preparado es un pueblo indestructible”.

Por su parte, el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Engelbert Atencio, resaltó la importancia de la participación del poder popular en estos ejercicios:

“Cada base, comuna y circuito comunal cuenta con un comité de gestión de riesgo. Este trabajo comunitario garantiza que ante un evento inesperado, el pueblo mantenga la calma y sepa cómo actuar siguiendo los protocolos de evacuación y resguardo”.

Unión comunitaria ante cualquier eventualidad

Una de las voces destacadas del simulacro fue la de Teresita Villamizar, jefa del Ubch del sector Grano de Oro en la parroquia Chiquinquirá, quien participó activamente junto a su comunidad.

“No hemos reunido, dando información, brindado seguridad. Estamos aquí para demostrarle a nuestra gente que puede contar con nosotros siempre. El pueblo está unido para enfrentar cualquier situación”, aseguró.

Villamizar también enfatizó el compromiso del pueblo venezolano con la paz, la vida y la organización comunitaria, resaltando la conexión entre las comunidades y el liderazgo del Presidente en estos procesos de preparación.