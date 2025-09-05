Con descuento de hasta 30% en útiles inicia Feria Escolar de la Alcaldía de Maracaibo

La Alcaldía de Maracaibo comenzó la esperada Feria Escolar Maracaibo 2025, la mañana de este viernes 5 de septiembre en la plazoleta de la Basílica de Chiquinquirá, donde ofrece significativos descuentos en una variada gama de útiles escolares desde preescolar y hasta bachillerato.

Los precios reducidos aplican a útiles, cuadernos, mochilas y otros artículos esenciales para el retorno a clases, con rebajas que oscilan entre el 20% y el 30%, lo que representa un gran alivio económico para las familias marabinas que desean ahorrar en esta época escolar.

Angibelis Leal, directora de Eventos de la Alcaldía de Maracaibo, destacó que todos los productos disponibles en la feria se encuentran a precio de costo, asegurando la transparencia y evitando cualquier incremento injustificado.

Señaló que el evento fue organizado por el alcalde Giancarlo Di Martino, quien expresó su compromiso con el bienestar de la comunidad estudiantil y sus familias. El proyecto brinda un apoyo tangible a los habitantes de Maracaibo en un momento clave como es el inicio del ciclo escolar, evitando así sobreprecios que suelen afectar el presupuesto de los ciudadanos.

La funcionaria resaltó que es posible conseguir cuadernos y útiles escolares por menos de un dólar, lo que constituye una oportunidad única frente a los precios habituales del mercado. La feria incluye uniformes para educación inicial y primaria, así como libros escolares que abarcan desde los primeros grados hasta la educación bachiller.

Con este tipo de iniciativa, la Alcaldía de Maracaibo reafirma su compromiso social con la educación, garantizando que ningún estudiante quede sin los elementos indispensables para su proceso de aprendizaje por motivos económicos.

La Feria Escolar Maracaibo 2025 se convierte en una estrategia fundamental para que las familias puedan arrancar el año escolar con tranquilidad y bienestar, gracias al esfuerzo conjunto de las autoridades municipales y el sector educativo. Estará abierta al público desde este viernes 5 de septiembre y hasta el 5 de octubre en la plazoleta de la Basílica de Chiquinquirá, un lugar estratégico y accesible para los asistentes.

Además de este punto principal, se habilitó un segundo espacio de ventas en Curva de Molina, dentro del módulo policial, que comenzará sus actividades el martes 9 de septiembre, y operará hasta la misma fecha de cierre, así ampliando la cobertura para estudiantes de diferentes sectores de la ciudad.

“Me fue excelente, compré cuadernos, lápices, libros, casi la lista completa. Los precios son buenos, cada cuaderno cuesta menos de un dólar”, dijo la joven ama de casa Yorvelkis Cubillán, residente del sector Los Bucares, y quien resolvió la compra de los útiles para sus dos hijos.

Otra que salió contenta, cargando su bolsa de útiles escolares, fue Yury González. “No tengo quejas, es excelente la feria, los precios me parecieron accesibles. Compré cuadernos, papel bond y otras cosas de la lista de mis hijos”.