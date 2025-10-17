Comienza asfaltado de 2,3 kilómetros del casco central como preparativo para la Bajada de la Virgen

Dentro de los preparativos para la ceremonia de la Bajada de la Virgen el próximo 25 de octubre, y como parte del Plan Estadal de Asfaltado, la Gobernación Bolivariana del Zulia comenzó el abordaje de 2.3 kilómetros de vialidad del casco central, donde serán colocadas 6.300 toneladas de asfalto en caliente tipo tres.

Esta acción, además de favorecer a las parroquias Chiquinquirá, Bolívar y Cacique Mara, optimizará la transitabilidad y embellecerá calles y avenidas adyacentes a la Basílica de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, el Palacio de Justicia, el Palacio de Los Cóndores y la Alcaldía de Maracaibo.

El inicio de los trabajos estuvo bajo la supervisión del gobernador Luis Caldera, quien refirió que el Plan Estadal de Vialidad, instruido por el presidente Nicolás Maduro, se lleva en conjunto entre el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, la Gobernación del Zulia y las diferentes alcaldías bolivarianas como, en esta oportunidad, con la de Maracaibo.

Detalló que se interviene la cuadrícula que incluye la avenida Delicias, hasta el puente que está sobre la cañada Morillo, toda la calle 95 hasta llegar a la avenida cuatro Bella Vista, frente a la Catedral de Maracaibo, y se sigue a la Calle Derecha hasta el frente de la Plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá y sus intersecciones, y la calle que está detrás del Palacio de Justicia. Se encierran además obras de demarcación, señalización e iluminación.

Dentro de este plan se suma la recuperación de la Plaza del Monumento a la Virgen y sus adyacencias. “Esto forma parte de la recuperación del Centro Histórico de la ciudad. Hace apenas una semana se culminó la señalización y la demarcación de la avenida Libertador, que fue asfaltada por la Gobernación del estado y que ahora en trabajo articulado entre el Instituto Nacional de Transporte Terrestre y nuestra Alcaldía Bolivariana de Maracaibo se hizo el proceso de señalización”, expuso.

El gobernador Caldera estuvo acompañado por el Poder Popular de la parroquia Chiquinquirá y de la concejala de Maracaibo, Dessiree Fernández.

Es importante destacar que con esta obra se favorecen directamente 28.000 habitantes de la parroquia Bolívar y 20 consejos comunales; 13.533 habitantes de Chiquinquirá y 15 consejos comunales; un 80% del transporte urbano, extraurbano e interestatal; pacientes y personal de salud del Hospital Chiquinquirá y del Centro de Diagnóstico Integral Santa Rosalía y estudiantes, personal docente y trabajadores de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (Unefa) y del Unir.