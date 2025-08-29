Clez y Gobernación trabajan en la creación de la Ley de Ciencia, Tecnología y Transformación Digital

La presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), Magdely Valbuena, junto a los legisladores que integran la Comisión del Poder Popular para la Educación, recibieron este viernes al comité promotor del Consejo Científico y Tecnológico del Zulia, con el propósito de dar inicio al proceso de discusión y creación de la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Transformación Digital de la entidad.

El comité, creado por instrucciones del gobernador Luis Caldera, está integrado por Yamily Suárez, secretaria de Educación regional; Giovanny Villalobos, secretario de Cultura; y Enrique Parra, secretario de Educación Superior de la región, así como organismos adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, quienes junto al equipo del Clez se centrán en elaborar, discutir e impulsar la ley que fortalecerá el desarrollo científico y tecnológico.

La presidenta del órgano legislativo, Magdely Valbuena Muñoz, destacó la importancia de coordinar esfuerzos con el Ejecutivo regional, destacando que la creación de esta ley busca potenciar todos los ámbitos del desarrollo regional.

"Desde el Clez, hemos manifestado en reiteradas oportunidades nuestro compromiso con todas las propuestas que vengan a beneficiar a nuestra región, especialmente aquellas que impulsen el desarrollo cultural, educativo y tecnológico", expresó Valbuena, reiterando que el Parlamento zuliano está presto a trabajar de la mano con el Gobierno regional en la creación de políticas que favorezcan el progreso.

Por su parte, Enrique Parra, Secretario de Educación Superior de la Gobernación del Zulia, enfatizó que el Consejo Legislativo, a través de su comisión de educación, iniciará de inmediato la elaboración de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Destacó la relevancia de esta reunión, calificándola como “histórica”, ya que se está avanzando con eficiencia en la creación del Consejo Científico y Tecnológico del estado Zulia, para trabajar en conjunto el diseño e implementación de políticas en dicha materia.