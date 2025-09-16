Clez inicia nuevo período con leyes sobre salud, seguridad y poder popular

La presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), Magdely Valbuena, informó este martes 16 de septiembre que “hoy estamos iniciando el segundo periodo de sesiones del Consejo Legislativo del estado Zulia para el año 2025”, con una agenda que incluye temas de salud, seguridad ciudadana y fortalecimiento del poder popular.

En el inicio de las deliberaciones, Valbuena explicó que se convocó una sesión especial “en apoyo al presidente Nicolás Maduro ante las amenazas hacia el pueblo venezolano, en función de lo que es el clamor de todos, preservar la paz, la tranquilidad y la soberanía de nuestro territorio”.

La agenda legislativa incluyó además la discusión de proyectos claves.

Convocamos sesiones extraordinarias para discutir y aprobar la Ley de Atención Integral al Paciente Oncológico en el estado Zulia”, detalló la presidenta el Consejo.

Asimismo, destacó que se aprobaron en primera discusión dos nuevos instrumentos: el proyecto de Ley de Prevención, Seguridad Ciudadana y Defensa, Unidad e Integridad Territorial del estado, y el proyecto de Ley Especial sobre Regulación Complementaria del Uso de Motocicletas en el estado Zulia.

Como fue aprobado en primera discusión, ahora nos estamos desplegando para hacer la consulta con todos los actores que tienen que ver y aportar a estas leyes, para luego traerlas al Consejo Legislativo y aprobarlas artículo por artículo, como corresponde en segunda discusión”, señaló Valbuena.

De cara a los próximos días, la presidenta del Clez adelantó que “para la próxima semana se va a introducir el anteproyecto de Ley de Reforma parcial de la Ley de Transferencia de Gestión y Administración de bienes y servicios del Poder Ejecutivo Estadal al Poder Popular, donde también haremos consultas con los actores involucrados, en este caso a las comunas y voceros que con toda seguridad tienen mucho que aportar”, concluyó.