Clez fortalece el Proyecto de Ley de Prevención, Convivencia, Seguridad Ciudadana y Defensa, Unidad e Integridad Territorial del Estado

El Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), realizó este miércoles 17 de septiembre, una mesa de trabajo en la que los parlamentarios José Sierra y Alberto Hernández, presidente y vicepresidente respectivamente de la Comisión del Poder Popular para la Participación Política y Derechos Humanos, acompañados por la presidenta del parlamento Prof. Magdely Valbuena Muñoz y diferentes representantes de los poderes públicos del estado analizaron, corrigieron e incluyeron algunas propuestas al Proyecto de Ley de Prevención, Convivencia, Seguridad Ciudadana y Defensa, Unidad e Integridad Territorial del Estado.

El legislador Sierra, declaró que a través de esta reunión salió fortalecido el espíritu de la creación de dicha ley, ya que se cuenta con una ruta de acción para impulsar un decreto que establezca especialmente las competencias de los intendentes y establecer en la ley las funciones de estos órganos de intendencias municipales y parroquiales, dejando bien claro cuál será la participación de los jueces de paz comunales y los otros actores en el tema de la seguridad del estado.

En este encuentro estuvieron presentes el Procurador General del estado, Dr. Ángel Paz Castillo; el Juez Rector del estado Zulia, Dr. Yoffer Chacón, el secretario de Promoción y Prevención Ciudadana de la Gobernación Bolivariana del estado Zulia, Prof. Silvestre Villalobos; además de la directora regional de intendentes, Dra. María Parra; y la coordinadora de asuntos legislativos del Clez, Dra. Rosalba Araujo, entre otras autoridades regionales.

"Desde el parlamento zuliano continuamos trabajando enmarcados en las siete grandes transformaciones, comprometidos en velar por los temas de la seguridad del estado, donde los jueces y juezas de paz se convierten en entes garantes de la mediación, la resolución alternativa de conflictos, en los que van a mediar en los asuntos comunitarios, problemas de las organizaciones comunitarias, asumiendo competencias que venían desarrollando los intendentes", destacó el legislador Sierra.