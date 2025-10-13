Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía de Maracaibo

Cien nuevos pasantes de 16 escuelas medias técnicas de Maracaibo, iniciaron este lunes 13 de octubre, sus prácticas profesionales bajo un nuevo sistema de ingreso que pone en marcha la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, denominado Programa de Desarrollo Profesional, Humanista e Innovador para Estudiantes de Media Técnica del municipio Maracaibo.

Morvalys Morales, directora de Educación y Asuntos Universitarios de la Alcaldía de Maracaibo, detalló que, "este nuevo sistema de ingreso le permitirá al pasante poner en práctica sus conocimientos en espacios al servicio público, para demostrar lo aprendido en su formación técnica".

Agregó Morales que además es un programa humanista porque ofrece la oportunidad de mostrar su perfil social y comunitario al servicio de los marabinos y, por último, decimos que es innovador por su alcance legal, administrativo, académico y por la integración del esfuerzo interdisciplinario al servicio de la educación y del desarrollo social de la juventud”.

Modelo de coevaluación

Las pasantías tendrán una duración de nueve meses (1440), y se desarrollarán en los diversos espacios y departamentos que conforman la Alcaldía y sus institutos.

Este programa de ingreso de pasantes, cuenta además con un modelo fundamentado en la coevaluación, "lo que significa que el estudiante será evaluado pero a su vez él evaluará a su tutor académico, esto garantizará que la sinergia entre ellos sea óptima y nos permitirá evaluar nuestra gestión en materia educativa dentro de la Alcaldía”, explicó Morales.

Señaló que trabajan de manera conjunta en el programa la Dirección de Talento Humano y las Escuelas Medias Técnicas consultoría jurídica de la Alcaldía y el Consejo de Derecho y protección del municipio Maracaibo.

Formación multidisciplinaria

Los jóvenes provienen de escuelas medias técnicas en carreras como enfermería, contabilidad, administración, estadística, laboratorio, metalurgia, electrónica, electricidad, entre otras.

Samuel Sánchez, quien se desempeñó como pasante en el área de asuntos laborales de la dirección de Talento Humano de la Alcaldía y quien se formó en contabilidad, indicó, “mis pasantías fueron decisivas para elegir derecho como profesión. Aprendí muchísimo y que mi tutora se convirtió en alguien muy importante”.

El acto oficial de ingreso que, se llevó a cabo en el salón de sesiones de la Cámara Municipal, contó con la participación de Jessi Gascón, presidenta del ente edilicio marabino, quien agradeció al alcalde Giancarlo Di Martino por este tipo de iniciativas que contribuyen con la formación y profesionalización de los jóvenes.

El evento contó también con la participación de Héctor Márquez, director de Talento Humano de la Alcaldía, así como otros miembros del ente municipal.

Luis Lozano estudiante de Contabilidad detalló, "estoy contento con este recibimiento por parte de la Alcaldía y también estoy lleno de entusiasmo y expectativa".

Por su parte, Neisibel Valbuena, también pasante de Contabilidad dijo, "estoy ansiosa, ya quiero comenzar con esta nueva experiencia".