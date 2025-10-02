CCM presenta Censo Comercial 2025: una mirada a los Corredores Viales y Centros Comerciales de la ciudad

La Cámara de Comercio de Maracaibo a través de su Unidad de Información y

Estadística presenta la edición 2025 del Censo Comercial Principales Corredores

Viales de la capital del estado Zulia, consolidando esta investigación, como un

referente único de información económica que permite a los empresarios proyectar

decisiones con conocimiento de causa.

La investigación se llevó a cabo entre el 4 y 7 de agosto y se censaron 1.872

establecimientos en las avenidas 5 de Julio, Las Delicias, Cecilio Acosta, La Limpia, Bella Vista y Calle 72 Gilberto Correa, con el fin de medir la ocupación de locales, generación de empleo y dinámica empresarial en un análisis que permite interpretar la resiliencia y las tendencias del comercio urbano en la capital zuliana.

Estabilidad y resiliencia en la ocupación.

La investigación deja en evidencia que en los principales corredores viales existen

1.872 locales de los cuales el 63 % permanecen operativos y 37 % cerrados; cifras

prácticamente estables respecto a 2024.

En este orden de ideas, de los locales activos, el 87 % reportó mantener

operaciones ininterrumpidas mientras que un 13 % restante señaló haber reabierto

sus santamarías apostando por la continuidad de su actividad comercial o por la

reconversión hacia nuevos rubros. Estos resultados confirman que, pese a las

presiones derivadas de los factores macroeconómicos, el comercio urbano

demuestra una notable capacidad de adaptación y resiliencia.

De igual manera, se determinaron las estructuras empresariales en los principales

corredores revelando un dominio absoluto por parte de la microempresa (85 %)

seguida de las pequeñas (12 %) y medianas (3 %); además, en paralelo, se

evidencia una dependencia significativa del mercado arrendaticio con seis de cada

diez locales alquilados frente a solo dos de cada diez propios.

Empleabilidad: crecimiento no uniforme.

De acuerdo con los resultados obtenidos se confirma que los corredores viales de

Maracaibo han generado 9.369 empleos directos con un incremento neto de 509

puestos (5,74 %) respecto a 2024, reflejando un crecimiento positivo, aunque

heterogéneo, según cada corredor y su especialización sectorial.

La avenida Las Delicias se posiciona como el corredor de mayor dinamismo laboral, con 60 % de sus establecimientos aumentando su plantilla, seguida por Cecilio Acosta (55 %), La Limpia (51 %), 5 de Julio (46 %), Bella Vista (44 %) y Calle 72 Gilberto Correa (43 %). Estos datos muestran que la expansión de empleo se concentra en corredores estratégicos con alta actividad comercial y diversificación sectorial entre los que se destacan: Comercializadoras de bienes generales, restaurantes tipo franquicias, franquicias de comida y cadena de restaurantes, clínicas y centros de asistencia médica y venta de electrodomésticos.

Al mismo tiempo, todos los corredores presentan reducciones parciales en sus

plantillas aunque con diferente magnitud: La Calle 72 Gilberto Correa lidera la

contracción con 52 % de locales reduciendo personal seguida de Bella Vista (48 %), 5 de Julio (46 %), La Limpia (45 %), Cecilio Acosta (39 %) y Las Delicias (32 %).

Los sectores con mayor reducción de puestos incluyen cadenas de supermercados, hipermercados, minimarkets y bodegones; bares, discotecas, cervecerías y tascas;

cafés; y comercios de panadería, pastelería y repostería. La coexistencia de crecimiento y disminución en los distintos corredores evidencia

que la dinámica laboral urbana es segmentada, influenciada por la especialización

económica y las condiciones locales.

Composición jurídica y especialización sectorial

Asimismo, se analizó la composición jurídica y sectorial de los negocios. Se

evidencia una estructura empresarial diversa y representativa del comercio urbano

el cual el 47 % corresponde a empresas individuales o emprendimientos, el 42 % a sociedades anónimas, el 8 % a sucursales regionales y un 3 % a franquicias

reflejando un equilibrio entre iniciativas independientes y organizaciones con mayor formalidad jurídica.

En cuanto a la especialización sectorial se observa una distribución geográfica

coherente con la vocación de cada corredor: la comercialización de bienes

generales predomina en las avenidas 5 de Julio (11 %) y Bella Vista (9 %); la venta de repuestos automotrices concentra su actividad en las avenidas Cecilio Acosta (33 %), Las Delicias (26 %) y La Limpia (26 %) mientras que la Calle 72 o Gilberto Correa se distingue por servicios de belleza y estética (8 %) y refleja la orientación económica de cada corredor, los patrones de consumo y las preferencias del público local.

Centros comerciales: espacios de resiliencia y diversificación

En esta edición del Censo Comercial 2025, la Cámara de Comercio de Maracaibo,

a través de su Unidad de Información y Estadística, incorporó por primera vez un

análisis específico de los centros comerciales, reconociendo su papel clave en la

estructura económica de la ciudad. Ellos son: Sambil Maracaibo, Lago Mall,

Metrosol, Costa Verde, Galerías Mall y Cima.

Los resultados muestran que estos espacios mantienen una ocupación superior al

60 % y que el 83 % cuenta con tiendas ancla —como cines, gimnasios y marcas de reconocimiento nacional e internacional—, consolidándolos como entornos de

mayor resiliencia frente a la dinámica de los corredores tradicionales.

El estudio evidencia además una distribución sectorial diversificada donde

predominan zapaterías (67 %), gastronomía y bancos (50 % cada uno), tiendas por departamentos (34 %), electrónicos (33 %) y boutiques (33 %) reflejando la

capacidad de estas Casas Comerciales para combinar oferta de productos,

servicios y entretenimiento con el fin de adaptarse a las demandas de distintos

perfiles de consumidores y fortaleciendo su atractivo comercial.

Desde el punto de vista inmobiliario, los costos promedio de alquiler para locales de 60 m² se ubican en tres rangos: el primero de ellos “más accesible” con un costo de 2,88 USD/m² con condominio de 2,40 USD/m², “valor medio” con una inversión de 7,84 USD/m² con condominio de 3,00 USD/m² y “valor más oneroso” con un total de 23,50 USD/m² con condominio de 5,12 USD/m² proporcionando a los empresarios de Maracaibo, herramientas estratégicas para identificar oportunidades de inversión

y definir planes comerciales acordes a la ubicación y características de cada local.

En su conjunto, los centros comerciales se consolidan como actores clave del

comercio urbano, distinguidos por su estabilidad, diversificación y capacidad de

adaptación, atributos esenciales para afrontar los desafíos de un mercado dinámico y en constante transformación.

Para la Cámara de Comercio de Maracaibo, este censo es más que un ejercicio

estadístico; es un instrumento de toma de decisiones inteligentes ya que su valor

radica en ofrecer una fotografía detallada de la actividad económica urbana,

permitiendo a empresarios y autoridades identificar oportunidades, anticipar

tendencias y fortalecer la resiliencia del comercio local. En un entorno marcado por cambios constantes, la información se consolida como el recurso más estratégico para construir un desarrollo económico sostenible y planificado.