Cartel de feria inicia en el Encendido con Argenis Carruyo, Omar Enrique, Ronald y "Neguito" Borjas

La Feria de La Chinita 2025 ya tiene todo listo para arrancar con un extenso cartel de actividades que celebra la tradición, la gaita y el fervor zuliano.

En rueda de prensa ofrecida este jueves en el restaurante Centralia, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, y el cantante Omar Enrique, presidente del Comité de Feria, anunciaron los detalles del esperado evento que marcará el inicio de las festividades patronales en honor a la Virgen de Chiquinquirá.

El tradicional Encendido de Bella Vista, el próximo 7 de noviembre, contará con una programación musical en varias tarimas.

En la tarima principal, ubicada en la Plaza El Ángel, se presentarán Omar Enrique, Alitasía, Nelson Romero, Ronald y “Neguito” Borjas, mientras que en otro escenario ubicado en la intersección de Bella Vista con la avenida 5 de Julio actuarán Cardenales del Éxito, Iluminación Gaita y Show, Los Azulejos de la Gaita, Carángano, Leandro “Papi” Zuleta y Argenis Carruyo.

La avenida estará abierta al público desde las 5:00 p.m. para disfrutar de esta noche de música y luces.

El calendario oficial incluye varias actividades previas y posteriores al encendido. El 25 de octubre se realizará la tradicional Bajada de La Chinita, mientras que el 31 de octubre será la elección de la reina infantil, con la participación de Somos Pequis en el Teatro Niños Cantores.

El 1 de noviembre se llevará a cabo la elección de la reina de la feria, animada por Leonardo Villalobos, con presentaciones de La Melodía Perfecta y Alitasía.

Las festividades continuarán el 8 de noviembre con la conmemoración del Día del Gaitero en la plazoleta de la Basílica, donde participarán niños de distintas escuelas de gaita.

Finalmente, el 9 de noviembre se realizará el colorido Desfile de Feria, animado por Andreina Socorro, que partirá desde la avenida 13A y recorrerá la avenida 5 de Julio hasta llegar a la Plaza de la República, donde se ofrecerá un gran concierto de cierre con la participación de El Potrillo, Bonny Cepeda, Gaiteros del Corazón, Las Chicas del Can, Roberto González e Iván Villazón.