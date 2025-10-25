Cardenal Porras denuncia que le impidieron viajar a Isnotú para celebrar misa este #26Oct

El cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Caracas denunció este sábado que fue impedido por las autoridades venezolanas de viajar al estado Trujillo para participar en las actividades conmemorativas del natalicio del beato José Gregorio Hernández, previstas este fin de semana en su pueblo natal, Isnotú.

El cardenal tenía previsto encabezar la eucaristía central y los actos religiosos organizados por la Diócesis de Trujillo en homenaje al “médico de los pobres”, pero funcionarios del Gobierno habrían restringido su desplazamiento sin ofrecer explicaciones oficiales.

Según trascendió, las autoridades argumentaron “razones de seguridad y coordinación logística”, aunque desde sectores de la Iglesia católica consideran que la medida obedece a motivos políticos, dado el papel de Porras como una de las voces más críticas frente a la gestión de Nicolás Maduro.

El cardenal Porras, quien fue delegado papal para la beatificación de José Gregorio Hernández en 2021, expresó su pesar por no poder asistir a los actos, reiterando su compromiso con “mantener viva la fe y el ejemplo de servicio del beato venezolano”.

Hasta el momento, ninguna autoridad del Ejecutivo se ha pronunciado oficialmente sobre la decisión que impidió la participación del cardenal.