Caracas honra a José Gregorio Hernández como Hijo Ilustre y condecoración póstuma

El Concejo Municipal de Caracas declaró este domingo a José Gregorio Hernández como Hijo Ilustre de la Ciudad y le otorgó la Orden Waraira Repano Post Mórtem, en un acto solemne cargado de simbolismo religioso y ciudadano.

La ceremonia contó con la participación del sacerdote jesuita Numa Molina, quien fungió como orador de orden.

Durante su intervención, subrayó que esta distinción no solo honra la memoria del llamado “médico de los pobres”, sino que también constituye un reconocimiento a quienes asumieron la responsabilidad histórica de formar parte del tribunal de beatificación y canonización del venerado doctor venezolano.

El Concejo destacó que la figura de José Gregorio Hernández representa un ejemplo de servicio, solidaridad y espiritualidad, valores que lo han convertido en uno de los personajes más queridos por los venezolanos, trascendiendo generaciones y fronteras.