Cámara de Comercio impulsa con fuerza la quinta ruta gastronómica en Maracaibo con la pasta parmesana

El sabor y la tradición se unen en Maracaibo con la quinta edición de la ruta gastronómica impulsada por la Cámara de Comercio, a través de su comité de restaurantes. Con 15 locales participantes, entre ellos dos de la Costa Oriental del Lago, la actividad presenta como plato insignia la Escalopa a la Parmesana.

El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Dino Cafoncelli, informó durante una rueda de prensa la mañana de este 17 de septiembre que estuvo conversando sobre el movimiento Maracaibo Gastronómico, "el cual es impulsado por el comité de restaurantes de la Cámara de Comercio, un comité que ya tiene 11 años funcionando”.

Maracaibo Gastronómico es un movimiento que viene tomando fuerza, con el respaldo de 50 restaurantes afiliados. En esta ocasión, “estamos impulsando la ruta gastronómica con la pasta parmesana, que está desde el 12 hasta el 30 de septiembre con 15 restaurantes afiliados, 13 en Maracaibo y dos en la Costa Oriental del Lago”, agregó Cafoncelli.

El dirigente explicó que la Cámara también está capacitando al personal del sector gastronómico junto a escuelas de cocina de la ciudad.

Además, se trabaja en conjunto con las autoridades locales en la revisión de los aforos que se pagan como impuestos municipales, un tema solicitado por el gremio tras los aumentos pasados”, señaló.

Actualmente se desarrolla la quinta ruta gastronómica, “precisamente para motivar al marabino a conocer platos bien pensados y con precios asertivos, para que pueda salir con la familia”.

Por primera vez participan dos restaurantes de la Costa Oriental del Lago: La Grotta, en Cabimas, y Oliva Garden, en Ciudad Ojeda.

Por su parte, el director de la Cámara de Comercio, Oswaldo García, subrayó que “ha sido interés de la Cámara siempre estar atentos al proceso de formación de los talentos y del personal de los miembros, con acercamientos importantes con escuelas de cocina y proveedores de servicio que forman al personal de restaurantes”.

Asimismo, el productor de la ruta gastronómica, Armando París, detalló que los restaurantes participantes son "Blao, Dante Di Pronto, Da Vinci Ristorante, Grotta, Mi Ternerita House, Mi Vaquita Steak House & Bar, Oceanía Hotel Boutique Maracaibo, Oliva Garden, Peperoni, Pitts Bowling, Pizzería Napolitana, Pronto, Pizza Bar & Fun Food, Sole Mio Cucina y Té con Té".

El precio del plato de la escalopa a la parmesana acompañado de una bebida es de 12 dólares en todos los locales.

La ruta se ha implementado desde el 12 hasta el 30 de septiembre, con el apoyo de patrocinantes como Pepsi Venezuela, Solera, Industrias Venelácteos, Productos Kiri y Pastelería Dolcissimo.