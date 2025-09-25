Calles colapsadas y sin asfalto desde hace años: vecinos de San José piden ayuda

Los habitantes del sector San José, en la parroquia Cacique Mara, denunciaron el grave deterioro de las calles que, según relatan, han estado olvidadas durante años por las autoridades competentes.

Jhonatan Navarro, residente de la avenida 19 D, explicó a Versión Final que la situación se agudiza en temporada de lluvias.

Aquí nos afecta cuando llueve, ya que la cañada pasa por la calle y se estanca el agua, los carros caen en las tanquillas y entonces tenemos que prestarle el servicio y ayudar a sacarlos”, dijo Navarro.

Además agregó que "las calles tienen más de seis años que no las arreglan, mas bien entre los mismos vecinos han medio arreglado los huecos”.

Por su parte, Yhorby Ventura, habitante de la avenida 35 relató: “La avenida desde La Limpia, hasta el colegio Gonzaga está en malas condiciones. Cuando llueve se estanca el agua, la carretera ya está agrietada porque las tanquillas que están en el puente se encuentran tapadas, y cuando el agua baja, que debería entrar en ellas, no lo hace, sino que se acumula en las calles y por eso se ha deteriorado”, apuntó Ventura.

Asimismo, el habitante indicó que “la calle tiene más de 15 años que no ha sido asfaltada”.

Por otra parte, el vocero principal del consejo comunal, Mirlo Noboa, destacó que el problema no es reciente.

La problemática se presenta desde años anteriores, donde las calles presentan deterioros, en especial cuando caen las lluvias porque colapsan las cloacas, y se inundan las calles de agua fecales y podridas”, expresó Noboa.

Además, añadió que “el deterioro del pavimento es pésimo, es grave, y lamentablemente no tenemos apoyo”.

Finalmente, agregó que "pareciera hubiera un martillo pegado en la parroquia Cacique Mara ya que no hay agua. Llega cada 22 días".

Los vecinos solicitan a las autoridades abocarse a esta situación, insisten en la necesidad de un plan integral de recuperación vial y de servicios públicos para atender la problemática que afecta a toda la comunidad