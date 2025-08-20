Cacao venezolano arrasa con 14 premios en los Chocolate Awards de América Latina y el Caribe

La marca margariteña Delirio Chocolate logró una destacada victoria en la competencia International Chocolate Awards 2025, que reúne a los mejores chocolateros artesanales y productores de bean to bar de América Latina y el Caribe. En esta edición, la marca se llevó un total de 14 premios y distinciones especiales en diversas categorías, consolidándose como una de las más sobresalientes en la región.

Entre sus logros más destacados, se encuentran el chocolate blanco, el oscuro con inclusiones de naranja y el negro de origen, que fueron reconocidos como los mejores en su categoría a nivel latinoamericano y caribeño, reseña Noticias 24 Horas.

Este éxito reafirma el camino ascendente de Delirio, que en 2023 participó por primera vez en los International Chocolate Awards, uno de los certámenes de mayor prestigio a nivel mundial. En esa ocasión, sus tabletas de chocolate oscuro 65 % Carenero, chocolate con leche 54 % cacao Carenero, y chocolate con leche infusionado con naranja 65 % cacao, fueron premiadas con la medalla de bronce.

En 2024, la marca continuó cosechando éxitos a nivel internacional, llevándose premios en varias categorías, como Mejor chocolate con leche, País productor, Comercio directo con el cacaocultor, Puntuación más alta y el galardón a la Maestra chocolatera.

Este 2025, Delirio Chocolate sumó otro triunfo importante al ser reconocida en París, donde sus barras de chocolate elaboradas con cacaos de orígenes venezolanos obtuvieron destacados premios. Las tabletas premiadas fueron: Ocumare 61 (72 % cacao de la Hacienda El Pilar), Esencia de Chuao (70 % cacao de la Hacienda Chuao), Choroní (70 % cacao de la Hacienda La Sabaneta) y Barlovento (65 % cacao Carenero Superior).

Con estos logros, Delirio Chocolate continúa posicionándose como una de las marcas más innovadoras y reconocidas en la industria del chocolate bean to bar, destacando la calidad y el compromiso con los cacaocultores de Venezuela.