Bomberos Maracaibo pide seguir protocolos de seguridad ante últimos eventos sísmicos

El Cuerpo de Bomberos de Maracaibo insta a la ciudadanía a seguir los protocolos de seguridad ante los últimos sismos suscitados en el occidente del país y sentidos en la capital zuliana. En este sentido, ha recomendado revisar planes familiares de emergencia, identificar zonas seguras en el hogar y seguir las indicaciones de los organismos de seguridad y prevención.

El cuerpo bomberil refirió que el miércoles 24 de septiembre de 2025 se registraron varios eventos sísmicos en el occidente del territorio venezolano, asociados a la actividad de las fallas tectónicas de Boconó y Oca-Ancón.

El sismo de mayor magnitud, de 4.8, ocurrió a las 18:42 hora local (6:42 p. m.), con epicentro al noreste del estado Trujillo, en una zona influenciada por la falla de Boconó, que recorre los Andes venezolanos y es conocida por su actividad constante.

La falla Oca-Ancón, ubicada en el norte del estado Zulia y conectada al sistema tectónico del Caribe, también registró actividad sísmica durante la jornada, agregó el Cuerpo de Bomberos.

Destacó que ambas fallas forman parte del sistema de deformación activo de Venezuela y son monitoreadas por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas en el municipio Maracaibo, enfatizó la institución.