Bomberos de Maracaibo recibieron dotación de equipos de última tecnología y reconocimientos

Desde las instalaciones del Tranvía de Maracaibo, en la Vereda del Lago, el alcalde Gian Carlo Di Martino encabezó la entrega de equipos especializados para fortalecer la labor de los bomberos de la ciudad.

El acto se realizó este martes 23 de septiembre y reafirmó el compromiso del gobierno municipal con la seguridad y preparación de los cuerpos de emergencia.

La dotación incluyó equipos de protección personal y respiratoria, herramientas de remoción, así como dispositivos para operaciones de rescate, entre ellos implementos para abrir estructuras como paredes y puertas tipo Santa María.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Engelbert Atencio, informó que se entregaron 50 uniformes diseñados para ingreso a zonas de incendio. “Con estos equipos, nuestros bomberos estarán mejor protegidos al momento de enfrentar situaciones críticas”, destacó.

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció durante la actividad la activación del Plan de Riesgo por tres meses, como respuesta al incremento de lluvias y a los efectos del cambio climático. Explicó que la estrategia será ejecutada en conjunto entre los niveles de gobierno nacional, regional, municipal y comunal.

El Pbro. Nedwar Andrade, párroco de la Basílica de La Chinita, estuvo presente en la actividad para bendecir el equipamiento y dar unas palabras de reconocimiento a los cuerpos de bomberos.

Asimismo, el alcalde Di Martino y el gobernador Caldera recibieron la Cruz del Bombero Nacional Bolivariano en su única clase, distinción que honra su gestión en favor de los cuerpos de emergencia.

Estamos entregando un equipamiento importante, gracias al presidente y el gobernador Luis Caldera, que hicieron los trámites necesarios para que los bomberos de Maracaibo estén hoy en un nivel de preparación para cualquier contingencia que tengamos”, expresó Di Martino.

“Los estamos dotando con equipamiento de última tecnología, son equipos que le ayudarán a enfrentar cualquier situación de lluvia, de incendios o catástrofes”, agregó el alcalde.