Bombero jubilado del Inea lanza S.O.S. por medicamento que puede salvar su vida

Desesperado, angustiado y preocupado por su salud está el mayor (B) Luis José Contreras, conocido por ser muy diligente en contribuir a salvar vidas por los efectos de mordeduras y picaduras de serpientes, escorpiones y arañas venenosas, si el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (Inea) no le "dona urgentemente" 25 ampollas del medicamento que puede evitarle una septicemia.

Contreras, jubilado del Inea, formula un llamado de extrema "urgencia" al presidente de ese instituto, contraalmirante (Ar.) German Eduardo Gómez Lares, donde, a petición de un subalterno, consignó hace más de un mes los documentos --presupuesto, récipe e informe médico-- que permitan la donación de 25 ampollas de Colistina de 100 mg, cuyo costo alcanza los 800 dólares.

Mi vida corre peligro. Me lo ha advertido la médico tratante porque es una infección grave que está en mis vías urinarias. El peligro es que la bacteria klebsiella oxytoca, muy fuerte, continúe reproduciéndose y ello termine por provocar septicemia", dice.

Contreras, en medio de la preocupación que lo afecta, no dejó, sin embargo, agradecer la comprensión y la ayuda que otros buenos samaritanos le han expresado, entre ellos, "el gobernador Luis Caldera, quien ya aprobó la operación a la que debo ser sometido de artrosis de cadera. La tardanza es que mientras no sea eliminada la bacteria que me afecta no puedo ser operado".

Asegura que ya tiene asignado el médico traumatólogo y ortopedista, Paúl Polanco, al especialista que hará la cirugía que consiste en la colocación de una prótesis de cadera que le permitirá una mejor movilidad.

Además, agrega: "Le agradezco al alcalde Giancarlo Di Martino sus atenciones conmigo y la solidaridad y ayuda que me ha expresado el comandante de los Bomberos de San Francisco, Jhon Bravo. Asimismo los bomberos de Casigua-El Cubo, Caja Seca y de la Capitanía del Puerto de Maracaibo".