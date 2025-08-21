El diario plural del Zulia


Benefician a más de 1.200 familias con instalación de transformadores en el Zulia

Las labores fueron ejecutadas de manera simultánea por cuadrillas técnicas que se desplegaron en los 21 municipios, garantizando la operatividad del servicio eléctrico y atendiendo de forma personalizada a los usuarios
En respuesta directa a los reportes canalizados a través de la Línea VenApp, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) instaló 60 transformadores en diversas comunidades del estado Zulia, beneficiando a más de 1.200 familias.

Este abordaje territorial se fortalece mediante la participación del Poder Popular en la Línea VenApp, herramienta impulsada por el presidente Nicolás Maduro.

