Benefician a más de 1.200 familias con instalación de transformadores en el Zulia

En respuesta directa a los reportes canalizados a través de la Línea VenApp, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) instaló 60 transformadores en diversas comunidades del estado Zulia, beneficiando a más de 1.200 familias.

Las labores fueron ejecutadas de manera simultánea por cuadrillas técnicas que se desplegaron en los 21 municipios, garantizando la operatividad del servicio eléctrico y atendiendo de forma personalizada a los usuarios.

Este abordaje territorial se fortalece mediante la participación del Poder Popular en la Línea VenApp, herramienta impulsada por el presidente Nicolás Maduro.