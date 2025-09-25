Bachaquero fue el epicentro de Venezuela este #24Sep: registró 9 sismos en seis horas

Una intensa actividad sísmica sacudió la noche del miércoles 24 de septiembre al occidente de Venezuela, con especial impacto en la Costa Oriental del Lago, donde la población de Bachaquero, capital del municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia, se convirtió en el epicentro de una cadena de movimientos telúricos que alarmaron a miles de ciudadanos.

Según reportes del Canal de Información en Telegram de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), Monitor Sismos, Bachaquero y sus alrededores registraron al menos nueve sismos en un lapso de seis horas, siendo el más fuerte de magnitud 6.0 ocurrido a las 11:51 p.m., que estremeció el sueño de cientos de zulianos, obligándolos a salir de sus casas y buscar resguardo en calles y avenidas.

Tres sismos destacaron por su potencia:

1. Hora: 18:22

Magnitud: 5.4

Profundidad: 26.5 km

Epicentro: 40 km al noreste de La Ceiba

2. Hora: 22:42

Magnitud: 4.6

Profundidad: 8.7 km

Epicentro: 41 km al sureste de Bachaquero

3. Hora: 23:51

Magnitud: 6.0

Profundidad: 16.4 km

Epicentro: 45 km al este de Bachaquero

Este último, registrado casi a la medianoche, fue el de mayor impacto, generando temor en los municipios vecinos y en la ciudad de Maracaibo, donde también se sintió con intensidad. En redes sociales, múltiples usuarios compartieron videos de lámparas oscilando, paredes agrietadas, y familias resguardándose en espacios abiertos ante el temor de réplicas.

Registro completo de los sismos más relevantes reportados por Funvisis – Monitor Sismos:

18:22 | Magnitud 5.4 | 26.5 km | 40 km al noreste de La Ceiba

18:29 | Magnitud 4.9 | 34.3 km | 58 km al noreste de Bachaquero

18:39 | Magnitud 4.8 | 3.1 km | 49 km al sureste de Carora

19:03 | Magnitud 3.7 | 8.7 km | 1.4 km al sureste de Mene Mauroa

19:19 | Magnitud 3.8 | 33.1 km | 22 km al sur de Bachaquero

19:47 | Magnitud 3.7 | 9.0 km | 49 km al este de Bachaquero

19:57 | Magnitud 3.9 | 4.9 km | 20 km al este de Bachaquero

20:01 | Magnitud 3.6 | 20.8 km | 51 km al este de Bachaquero

20:15 | Magnitud 3.5 | 5.0 km | 24 km al sur de Bachaquero

20:26 | Magnitud 3.3 | 5.0 km | 45 km al norte de Isnotú

21:18 | Magnitud 3.8 | 5.0 km | 43 km al sureste de Bachaquero

22:42 | Magnitud 4.6 | 8.7 km | 41 km al sureste de Bachaquero

23:51 | Magnitud 6.0 | 16.4 km | 45 km al este de Bachaquero

Hasta la mañana de este jueves 25 de septiembre, no se han reportado víctimas mortales ni heridos de gravedad, pero autoridades locales y Protección Civil se mantienen en alerta, realizando evaluaciones de posibles daños estructurales en viviendas y hospitales.

El gobernador del estado Zulia, junto con los alcaldes de los municipios afectados, llamó a la calma e instó a la población a seguir las recomendaciones oficiales en caso de nuevos sismos.