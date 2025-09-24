Autoridades reportan: “No hubo daños graves en Maracaibo tras el temblor registrado este #24Sep”

Un movimiento sísmico de magnitud preliminar entre 6.0 y 6.3, según escala de Richter se registró este martes 24 de septiembre a las 6:21 p. m., siendo percibido con fuerza en la ciudad de Maracaibo, así como en los estados Falcón, Lara, Distrito Capital, Yaracuy, Portuguesa y Trujillo, además de algunas zonas de Colombia.

El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Engelbert Atencio, informó que no se registran daños de gravedad ni hechos que lamentar.

Precisó que, por instrucciones del alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino “ya nuestros equipos se encuentran en la calle atentos a cualquier reporte para dar una respuesta inmediata”, aseguró.

Hasta el momento, el único incidente reportado fue un pequeño colapso estructural en la Iglesia Santa Bárbara, donde la cruz de la aguja del campanario norte se cayó, por el impacto del temblor, hasta el lugar llegó de inmediato una unidad con funcionarios bomberiles para atender la situación.

El comandante Atencio destacó que, pese a que el temblor fue sentido en toda la ciudad, no se han recibido llamadas de emergencias ni reportes a través del 911 ni del centro de operaciones.

Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, comisario José Primera, hizo un llamado a la calma y tranquilidad de la población, recordando que los organismos de seguridad y rescate se mantienen en alerta y preparados para responder a cualquier eventualidad.

“Estamos recibiendo instrucciones de nuestro gobernador Luis Caldera y alcalde Giancarlo Di Martino para apoyar ante cualquier evento que se pueda presentar. Pedimos a la ciudadanía si advierte alguna eventualidad la comuniquen de inmediato al 911”, subrayó Primera.