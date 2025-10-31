Autoridades avanzan en el mantenimiento a cementerios de Maracaibo

La Alcaldía de Maracaibo, a través del Servicio Desconcentrado de Cementerios Municipales de Maracaibo (Sedecema), continúa con las jornadas de limpieza profunda en los cementerios San José "El Redondo", "Sagrado Corazón de Jesús", y el "Cuadrado".

Las labores iniciadas desde el inicio de la gestión del alcalde Giancarlo Di Martino desde hace más de dos meses han consistido en el desmalezamiento, barrido manual en áreas verdes, pasillos y fosas para mejorar la transitabilidad y la apariencia general, pintura de fachadas y perímetro, reactivación de la iluminación, pintura de las iglesias, demarcación de vías, reparación de alcantarillas y drenajes, recolección de escombros y basura, restauración de oficinas y sanitarios para el personal en aras de dignificar los espacios de descanso eterno.

Estas acciones se continúan realizando en víspera de la conmemoración del Día de los fieles difuntos, siguiendo lineamientos del alcalde Bolivariano Giancarlo Di Martino, y cuenta con la participación activa de personal del ente, quienes se despliegan en todas las áreas de los camposantos.

El objetivo principal es garantizar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones para recibir a los miles de marabinos que tradicionalmente visitan a sus seres queridos en esta fecha significativa.