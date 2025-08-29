Aumenta afluencia de peregrinos a Isnotú previo a la canonización de José Gregorio Hernández

En las últimas semanas se ha registrado un incremento significativo de visitantes en el Santuario de Isnotú, estado Trujillo, tierra natal del doctor José Gregorio Hernández, de cara a su canonización prevista para el 19 de octubre en la Basílica de San Pedro, en Roma.

El gobernador regional, Gerardo Márquez, indicó que cada fin de semana llegan más de 60 autobuses con devotos provenientes de distintos estados de Venezuela, así como de Colombia y países del Caribe.

Asimismo, informó que ha sostenido conversaciones con aerolíneas colombianas para ofrecer vuelos chárter desde Cúcuta al Aeropuerto Antonio Nicolás Briceño, con el fin de facilitar la llegada de peregrinos, y aseguró que se garantizará el suministro de combustible para quienes viajen por carretera.

El cronograma de actividades religiosas comenzará el 6 de septiembre con una misa especial en Isnotú. El 3 de octubre se realizará un homenaje con agrupaciones musicales y la participación de 150 niños de la Orquesta Sinfónica Infantil núcleo Trujillo. El 12 de octubre se llevará a cabo una marcha por la fe y la paz desde Valera hasta Isnotú.

El 19 de octubre, día de la canonización, se transmitirá en vivo la misa a las 3:00 a.m., acompañada de vigilias y actos litúrgicos.

Durante la ceremonia en la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV canonizará a José Gregorio Hernández y a la beata venezolana Madre Carmen Rendiles, junto a otros santos de distintos países, incluidos Ignacio Choukrallah Maloyan (Turquía), Peter To Rot (Papúa Nueva Guinea), y las religiosas italianas Vincenza Maria Poloni y María Troncatti, además del laico italiano Bartolo Longo.