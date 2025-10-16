Arriban a Venezuela 153 deportados desde EE. UU.: Entre ellos 10 niños

Un grupo de 153 connacionales arribaron este miércoles a Venezuela en un vuelo proveniente de Texas, Estados Unidos. Entre ellos, 10 niños retornaron al país.

El Ministerio de Interior detalló en redes sociales que este es el vuelo número 77 de este año, enmarcado por el acuerdo de deportaciones desde EE. UU.

En el mismo, llegaron 122 hombres y 21 mujeres, quienes “fueron recibidos y atendidos por las instituciones del Estado venezolano” y se les “aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes”.

El grupo de migrantes aterrizó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en una aeronave operada por la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes oficiales publicadas en Instagram.

Este miércoles, el presidente Nicolás Maduro informó que un total de 14 mil 947 venezolanos han regresado a su país este año, después de que Venezuela suscribiera un acuerdo de deportación con Estados Unidos el pasado enero.