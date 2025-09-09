El diario plural del Zulia


Arriban 455 turistas rusos a Margarita y Venezuela refuerza su apuesta internacional

La ministra Leticia Gómez destacó la presencia de turoperadores rusos en la isla. El viaje busca fortalecer el posicionamiento de Venezuela en el mercado ruso. Los visitantes disfrutarán playas, gastronomía y rutas culturales de Nueva Esparta
Redacción Versión Final
La isla de Margarita recibió este lunes 8 de septiembre a 455 turistas rusos provenientes de Moscú, quienes arribaron a Porlamar mediante la operación chárter organizada por las empresas Pegas Touristik y Hover Tours.

La ministra de Turismo, Leticia Gómez, resaltó que junto con los visitantes llegaron también representantes de agencias y turoperadores rusos, lo que fortalece el carácter estratégico de la entidad como destino para el turismo receptivo y el mercado internacional.

"Este viaje de familiarización forma parte de las acciones para seguir impulsando el posicionamiento turístico de Venezuela en el mercado ruso", señaló la ministra, al destacar el papel de la isla como vitrina de la oferta venezolana.

Durante su estadía, los turistas podrán recorrer las playas más emblemáticas, experimentar la gastronomía local y disfrutar de las diversas rutas culturales y recreativas de Nueva Esparta, además de la reconocida hospitalidad de los habitantes de Margarita.

