Aragua en alerta por crecida de seis ríos: reportan lluvias intensas

Varias zonas del estado Aragua se encuentran en alerta la noche de este sábado 6 de septiembre, debido al desbordamiento de seis ríos que afecta comunidades en la ruta hacia la Colonia Tovar, desde La Victoria. Las intensas lluvias registradas en la región han generado preocupación entre los vecinos, quienes han difundido videos en redes sociales mostrando el avance del agua y el nerviosismo ante posibles inundaciones.

Los sectores Pie de Cerro (Los Ideales) y El Vigía han sido los más afectados por las crecidas, de acuerdo con medios locales.

Las autoridades locales aún no reportan víctimas ni daños estructurales graves, pero los habitantes piden monitoreo constante y medidas preventivas ante el riesgo de nuevas precipitaciones.

En otras zonas del estado, como Turmero y Cagua (específicamente en la avenida Intercomunal, sector 12 de Octubre y La Ciudadela), también se han registrado lluvias moderadas que podrían complicar aún más la situación si persiste la inestabilidad climática.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en horas de la tarde que "persiste nubosidad parcial con actividad convectiva generadora de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas" en diversas regiones del país, incluyendo el Centro Norte Costero, al que pertenece el estado Aragua.

Las autoridades regionales hacen un llamado a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales y evitar zonas de riesgo. Los cuerpos de seguridad y Protección Civil continúan monitoreando los ríos y caudales de la zona.