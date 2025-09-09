Anuncian casting del Reinado de Feria de La Chinita 2025

El Comité del Reinado de la Feria de La Chinita fue conformado hace unos días, y ya los organizadores del certamen anunciaron el casting oficial para la edición número 59 del tradicional evento, que este año promete “volver a su esplendor”.

La preselección se realizará el viernes 19 de septiembre a partir de las 2:00 p.m. en el Centro Comercial Lago Mall, avenida El Milagro. Así lo comunicaron a través de la cuenta oficial del concurso @reinadodelachinita.

Este comité, encabezado por Roberta de Blasio, detalló los requisitos y las categorías que comprenderán las bases de la feria: Niñas (seis a ocho años), Infantil (nueve a once años), Juvenil (12 a 14 años) y Miss (17 a 25 años).

Las niñas deben ser originarias del estado y deberán asistir en compañía de un representante legal. Además, deben presentar fotocopia de la partida de nacimiento, buena presencia, maquillaje y vestuario acorde a su edad. Destacan que no es obligatorio tener experiencia previa en modelaje.

También enfatizaron que la estatura de las aspirantes a la categoría de Miss debe ser de 1,65 m en adelante. “Deben haber nacido en el Zulia. Traer fotocopia de la partida de nacimiento y de la cédula de identidad. Con o sin experiencia en modelaje. Maquillaje básico y tacones nude”, precisaron.

Los contactos también quedaron plasmados en este breve comunicado. Las interesadas podrán pedir información a través del correo [email protected] y del número telefónico 0414-318-1227.