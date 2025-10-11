Aniel Velázquez y grupos gaiteros inician Feria del Lago 2025

La Alcaldía Bolivariana de San Francisco, liderada por Héctor Soto, dio inicio este viernes al esperado preámbulo de la Feria del Lago San Francisco 2025, retomando una tradición que permaneció en pausa durante varios años.

El evento se llevó a cabo en el estacionamiento de la sede municipal, donde cientos de sanfranciscanos se reencontraron en una jornada que marca el renacer de una de las festividades más emblemáticas y queridas por la comunidad.

La noche estuvo llena de música, alegría y emoción con la presentación estelar de Aniel Velázquez, acompañado de agrupaciones como Grupo Tambor, La Máquina del Sabor de Oscar Gamarra, La Máquina de la Década y el ensamble gaitero del Instituto Público Municipal de la Cultura Juan de Dios Martínez. Los asistentes disfrutaron de lo mejor del talento zuliano en un ambiente seguro, familiar y festivo, dando inicio a una programación que se extenderá durante los próximos viernes a partir de las 6:30 p. m.

La actividad contó con la presencia del alcalde Soto, quien compartió con el público durante la jornada nocturna, destacando el valor cultural y tradicional de este reencuentro con el preámbulo de la "Feria del Lago San Francisco 2025".

El equipo de Seguridad Ciudadana, junto a funcionarios de Polisur y Protección Civil, trabajaron de manera articulada para resguardar a los asistentes y mantener el orden durante toda la jornada.

La Feria del Lago 2025 regresa con fuerza como símbolo de unidad, tradición y alegría. La Alcaldía Bolivariana de San Francisco invita a todos los ciudadanos a sumarse a las próximas actividades y celebrar juntos este reencuentro con las raíces culturales y festivas del municipio.