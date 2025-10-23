Ana Clara Barboza de Di Martino acompañó al Ministro de Cultura en inauguración de Filven 2025

Este jueves, desde la Biblioteca Pública del Estado “María Calcaño”, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas Poljak, inauguró la Vigésima Primera edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en homenaje a las escritoras zulianas Neida Atencio y Adelfa Giovanni.

El acto inaugural acompañaron al titular de Cultura el gobernador Luis Caldera; la primera dama del Municipio Maracaibo, Ana Clara Barboza de Di Martino; Alexis Fernández, presidente de la Biblioteca y Ramón Felipe Colina, director de Cultura de la Alcaldía.

Esta gran feria literaria reúne a guionistas, escritores, artistas, cultores y representantes de diferentes movimientos sociales con el objetivo de fomentar y humanizar la lectura en la región.

Es importante resaltar que la Filven, promovida por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es el evento literario más importante del país.

Filven 2025 edición Zulia

El Ministro Villegas Poljak, en su intervención destacó que: “En este recorrido de la Feria Internacional del Libro, el Zulia no podía faltar, además en las actuales amenazas en contra de Venezuela, es importantísimo que mantengamos en pie de dignidad a nuestro pueblo lector y escritor; que tengamos presente y estemos un paso al frente en defensa de nuestra existencia, dignidad y soberanía, hacerlo aquí en el Zulia tiene una significación muy especial”.

El también periodista y escritor hizo una cordial invitación al pueblo a la Biblioteca Publica “María Calcaño”, donde la fiesta del libro y la lectura permanecerá hasta el 25 de octubre.

Anunció Villegas que el lunes 27 se instala en la Filven la expo “Niño Simón”.

Villegas Polajk, indicó que el objetivo de esta feria del libro es concienciar e incentivar a niños y jóvenes en la lectura, para alejarlos del uso excesivo de las pantallas.

Para Luis Caldera, gobernador del estado Zulia, la Filven es una fiesta literaria, un gran esfuerzo de soñadores y soñadoras que no se entregan y que mantienen su convicción intacta de poner al ser humano como centro de vida.

Enfatizó que "aquí están los hombres y mujeres de la gaita, la poesía, la danza, la cultura y todo lo que es el Zulia grande”.

Conocimiento e imaginación

En relación a esta actividad, la primera dama Barboza de Di Martino expresó que en esta muestra se refleja la inclusión y compromiso revolucionario en defensa de la cultura como eje de transformación social.

Nos reunimos en esta gran feria del libro no solo para celebrar páginas impresas, sino, también, para celebrar el conocimiento y la imaginación que tiene un niño o niña cuando lee por primera vez un libro. Nosotros como padres y madres de familias, debemos fomentar la lectura en nuestros hijos, para que así ellos puedan entender mejor lo que pasa a nuestro alrededor y, además, puedan tener las herramientas necesarias para un buen desarrollo cognitivo” enfatizó Ana Clara de Di Martino.

El presidente de la Biblioteca Pública del Estado “María Calcaño”, Alexis Fernández, expresó apoyo total e irrestricto a la Filven 2025 capítulo Zulia.

Entendemos que nuestro rol como biblioteca es ser puertas abiertas al conocimiento universal y albergue de la memoria local", agregó.

Indicó que la gestión revolucionario asume el compromiso de garantizar a los visitantes un espacio óptimo para este encuentro literario, cultural y amoroso.”

Ramón Colina, director de Cultura del ayuntamiento municipal, manifestó que “esta 21ª Feria Internacional del libro en el Zulia, reafirma el encuentro cultural de nuestra identidad nacional expresada en la lectura y la creación individual y colectiva de nuestros escritores y poetas en el marco de las políticas en materia cultural del gobierno bolivariano del Presidente Nicolás Maduro, el gobernador Luis Caldera, el alcalde Giancarlo Di Martino y el poder popular cultural”

En esta vigésima primera edición de la feria del libro, fueron homenajeadas por su destacada trayectoria en el estado Zulia como escritoras: Adelfa Giovanni y Neida Atencio.