¡Alimentando Sueños! Reinaugurado el comedor de la Fundación Niños del Sol

La sonrisa iluminó el rostro de decenas de niñas, niños y adolescentes que reciben atención en la Fundación Niños del Sol (Fundanis) cuando, este viernes, fue reinaugurado el comedor ’Alimentando Sueños’ de la institución; gracias a una alianza entre la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal).

“Lograr este convenio con Fundaproal nos va a permitir apalancar el programa del comedor, que siempre ha sido el corazón de nuestra fundación”, dijo el presidente de Fundanis, Paúl Urdaneta, al destacar el apoyo del organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.

El funcionario indicó que en el comedor Alimentando Sueños “estamos atendiendo cerca de 90 niños incluidos en la matrícula de la institución. Queremos también apoyar otros 40 en situación de vulnerabilidad; la meta es llegar lo antes posible por lo menos a 200 personas y superar esa cifra”.

Manejo transparente

En nombre de la Alcaldía de Maracaibo, “Queremos garantizarle a Fundaproal, a la comunidad, que la comida que va a llegar acá será bien administrada, con máxima transparencia. Y va a beneficiar directamente a nuestra razón de ser, que son las niñas, niños y adolescentes”.

El director de Fundanis expresó un especial agradecimiento al alcalde Giancarlo Di Martino, y la directora de Desarrollo Social y primera dama del municipio, Ana Clara Barboza de Di Martino, por su constante respaldo a los programas de atención social que repercuten en el bienestar de la infancia marabina.

Abrigar a los niños

En representación de los poderes Legislativo y Ejecutivo asistió al acto Mileidy Mengual, diputada a la Asamblea Nacional y coordinadora regional de Fundaproal.

“En nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy vengo a este espacio a darle apertura a una nueva casa de alimentación”, dijo la parlamentaria zuliana.

Dirigiéndose a las niñas, niños y adolescentes sentados frente a sus almuerzos en el comedor, manifestó: “Tenemos un reto, que es abrigarlos a ustedes. Ustedes son los principales protagonistas de este espacio”.

Mengual destacó que el comedor de Fundanis es la casa de alimentación número 357 que apoya Proal en el Zulia. Y la número 107 en funcionamiento en Maracaibo.

“Por eso les traigo no solamente el mensaje de amor de nuestro presidente Nicolás Maduro, sino también de nuestro gobernador Luis Caldera y de nuestro alcalde Giancarlo Di Martino. Tres niveles de Gobierno que se han juntado para poder dar este abrigo, esta atención a su comunidad, a su pueblo”.

Gelson Carrillo, director (e) de Alimentación de la Alcaldía de Maracaibo, destacó también el trabajo conjunto de los todos los niveles de Gobierno “para darle la mayor suma de felicidad posible a nuestras comunidades, y en este caso especial a nuestras niñas, niños y adolescentes” con la reinauguración del comedor.

A la celebración por la reapertura del comedor de Fundanis se sumaron los niños Alan Manuel Hernández y María Victoria Peñuela, quienes escenificaron emotivas representaciones artísticas.

Alan Manuel hizo un esbozo biográfico del poeta zuliano Udón Pérez y declamó una de sus icónicas obras: el poema Maracaibo Mía. Mientras María Victoria tocó la fibra de todos los presentes al cantar con emoción el tema ‘Venezuela’.