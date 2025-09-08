Alcaldía otorgó 3 camiones y 5 trimotos de basura en marco del 496 aniversario de Maracaibo

Con motivo del 496 aniversario de Maracaibo, la alcaldía otorgó tres camiones compactadores de 20 yardas y cinco trimotos, que servirán para el servicio de aseo urbano de la ciudad.

Los vehículos especiales para la recolección de desechos tienen una capacidad para trasladar entre 6 y 7 toneladas por viaje, y las trimotos están adaptadas para complementar en la recolección de desechos.

La entrega fue realizada por Jolmer Robles, presidente del Imau, en el Parque Urdaneta, desde donde invitó a los medios presentes a contribuir en la creación de conciencia ciudadana para que los habitantes de Maracaibo sean responsables a la hora de pagar el servicio de aseo urbano.

Robles comentó a la prensa que gracias a la eficiencia prestada en el servicio de aseo urbano los últimos días, hoy a pesar de las lluvias la ciudad amaneció sin problemas por acumulación de desechos en las cañadas.

Además explicó que en los afluentes más accesibles cuentan con maquinaria pesada para la limpieza de las mismas, y para los más complicados tienen 150 personas para la limpieza manual.

También mencionó que llegaron a un acuerdo con el relleno sanitario de Santa Rita, ya que en Maracaibo “no había capacidad y estaba colapsado” y que los camiones tardaban hasta dos horas en entrar para dejar los desechos.

“Hace 20 años en Maracaibo se generaban 1.2 Kg de desechos por habitantes, hoy esa cifra ha caído a 0,75 Kg por habitantes ya que la generación de desechos está relacionada con el poder adquisitivo”

Para Robles el objetivo es tener 120 camiones de basura, para poder recolectar solo en el turno diurno, y eliminar el turno nocturno. Declaraciones que coinciden con las brindadas por el alcalde Di Martino donde menciona que para este año se tendrán cerca de 100 camiones para el aseo urbano de Maracaibo.

Finalmente comentó que en el último mes se han recolectado 63.000 toneladas de basura de forma mancomunada entre la alcaldía, la gobernación y el Iclam.