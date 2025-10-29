Alcaldía optimiza alumbrado público de la avenida Bella Vista

La Alcaldía de Maracaibo ejecutó labores de optimización del alumbrado público en la emblemática avenida Bella Vista, una de las principales arterias viales de la capital zuliana.

El proyecto de rehabilitación incluyó la sustitución de más de 100 luminarias a lo largo de esta importante vía, con el objetivo de garantizar una mejor visibilidad, aumentar la seguridad de conductores y usuarios, y devolver el esplendor que caracteriza a la avenida, especialmente de cara a la próxima temporada decembrina.

El abordaje para la instalación de las nuevas luminarias fue coordinado por la Dirección General de Infraestructura de la Alcaldía de Maracaibo a través de la Dirección de Asuntos Eléctricos. Al respecto, Aurimar Cordero, Directora de Asuntos Eléctricos, explicó que las acciones se enfocaron en la sustitución de luminarias en los tramos más oscuros de la avenida.

"Sustituimos las luminarias en tramos oscuros y de esta manera ofrecemos una avenida segura para los conductores en horas de la noche. Para este trabajo, instalamos luminarias de 200 Watts y utilizamos 330 metros de cable para las instalaciones eléctricas, impactando positivamente en la movilidad y la seguridad ciudadana," detalló Cordero.

Esta arteria vial no solo es fundamental para la comunicación de Maracaibo, sino que, durante décadas, ha marcado el inicio de las actividades navideñas al ser decorada e iluminada para recibir a miles de maracaiberos y turistas que acuden a deleitarse con su singular belleza. Con esta optimización, las autoridades aseguran que la avenida Bella Vista lucirá en todo su esplendor para el disfrute de propios y visitantes.