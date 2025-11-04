Alcaldía le devolvió "de paquete" la Plaza Zapara a los marabinos

La rehabilitación integral de la plaza Zapara, es un regalo de la Alcaldía de Maracaibo para disfrute del pueblo. "Quedó de paquete", afirmó Paola Medina, quien reside en esta comunidad desde hace 50 años.

La misma está ubicada en la prolongación de la Circunvalación 2 con avenida 7, de la parroquia Olegario Villalobos.

Namik Torres, director de Servicio Desconcentrado de Plazas y parques (Sedepar) precisó que esta recuperación se enmarca en el Plan integral de recuperación de espacios públicos ejecutado por la Alcaldía.

Recuperación integral

Destacó Torres que la intervención abarca mil 800 metros cuadrados, cuyos espacios fueron reacondicionados para el disfrute, la recreación y el encuentro de más de tres mil 800 habitantes de la parroquia.

Durante los trabajos realizados, se construyó bancas de concreto, reacondicionamiento del sistema de iluminación, adecuación el cuarto de bombas, instalación de letras corpóreas, aplicación de pintura en general, colocación de grama natural, siembra de ornato, instalación de parque infantil, además de la construcción de pisa gramas.

Espacios para compartir

El director de Sedepar destacó que "cada espacio entregado es una oportunidad para fortalecer el vínculo entre vecinos, espacio y comunidad, promoviendo el uso responsable del entorno y mejorando la calidad de vida de los usuarios".

Agregó que "esta entrega demuestra el esfuerzo conjunto entre planificación y sentido de pertenencia y compromiso con la ciudad”.

Para concluir, Torres, en nombre de Alcaldía de Maracaibo invita a la ciudadanía a disfrutar de este espacio con responsabilidad y respeto. La plaza Zapara está lista para recibir a la colectividad y fortalecer la vida comunitaria.