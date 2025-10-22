Alcaldía inició jornada de registro y cobro de tributos en el Callejón de los Pobres

La Alcaldía de Maracaibo a través del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat) inició la jornada de registro, actualización, liquidación y cobro de tributos para comerciantes del municipio Maracaibo.

Así lo informó Jarlen Almarza, gerente de recaudación del Sedemat, acotando que el objetivo principal de esta jornada es captar la mayor cantidad de contribuyentes activos de dicho mercado para devolver a Maracaibo un sitio de comercio digno y accesible para toda la comunidad.

Precisó Almarza que esta iniciativa se extenderá hasta el jueves 23, logrando censar el primer día 900 mesas activas, y se espera que diariamente sean atendidos un mínimo de 200 comerciantes”, comentó el gerente.

Almarza añadió que para realizar el registro, las personas deberán presentar su RIF personal, cédula de identidad, correo electrónico y número telefónico.

Beneficios para comerciantes

Enfatizó Jarlen Almarza, que tras este trabajo, los trabajadores del callejón dispondrán de algunos beneficios para mejoras y respuestas a sus necesidades que incluye vigilancia y limpieza.

Dianory Martinez, comerciante con más de veinte años de actividad en el callejón de los pobres, expresó su satisfacción; “agradezco al alcalde y a la junta administradora por una excelente organización, es importante estar al día con los tributos y como comerciante esto nos permite estar actualizados con el sistema económico que se maneja en el país”.

Por otro lado, Ayoleido González, gerente de cobranza del Sedemat, explicó los métodos de pago disponibles que se establece mediante una inicial de un 30% y el 70% restante se divide en cuotas de 6 a 12 meses, dependiendo del monto de deuda total que tenga el contribuyente.

González agregó que la independencia municipal ha establecido un preacuerdo con los comerciantes de Las Pulgas, Plaza Lago, y Las Playitas para una próxima visita.