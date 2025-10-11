Alcaldía entrega renovadas las Plazas Mirador-Coquivacoa y La Guariya

Continúan las buenas nuevas en la ciudad en la gestión del alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, con la entrega de las plazas Mirador Coquivacoa y La Guariya.

Ambos espacios están ubicados en el sector Valle Frío, parroquia Santa Lucía, fueron entregadas totalmente refaccionadas por Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (Sedepar), para el beneficio directo de más de seis mil habitantes de la zona.

El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino indicó, “esta es una zona muy bonita de Maracaibo, Valle Frío, la zona alta de nuestra ciudad; recuperar estas dos plazas es muy importante para nosotros, desde acá podemos ver nuestro Lago y nuestro puente, íconos de los marabinos”.

El máximo jefe municipal destacó que la recuperación de espacios y parques es una realidad por el trabajo conjunto y coordinado de los cuatro niveles de gobierno, “estamos centrados en humanizar la gestión y devolver a la gente la Maracaibo que merece”, concluyó.

La jornada de reinauguración en ambos espacios estuvo marcada por la alegría y el ánimo de la ciudadanía que, comienza a ver un nuevo rostro de la Primera Ciudad de Venezuela: Maracaibo.

Recuperación total

Namik Torres, director general de Sedepar detalló, “estas plazas, por años, permanecieron sumergidas en el abandono y la desidia".

Precisó Torres que los trabajos en la plaza Mirador Coquivacoa contemplaron limpieza y desmalezamiento, poda, siembra, paisajismo; reparación, adecuación y reacondicionamiento de superficies de concreto, reparación de sistema eléctrico, construcción de bancas y tanquillas eléctricas, adecuación de acometida, pintura general y colocación de señalética.

Asimismo agregó que "en la plaza La Guariya, el reacondicionamiento constó de limpieza, desmalezamiento, instalación de sistema de iluminación, pintura general, rehabilitación de garita principal, colocación de estructuras de concreto, bomba de agua, siembra de ornato y paisajismo, colocación de grama natural y realización de artes gráficos".

Espacios para la recreación

Hoy son devueltas a la comunidad convertidas en espacios vivos, dignos y llenos de posibilidades. "Cuando rehabilitamos le devolvemos a la gente su derecho de vivir bonito, de compartir y su derecho a sentirse parte de una comunidad que los abraza”.

Torres destacó que, hasta la fecha, han sido rehabilitadas y reinauguradas 16 plazas, como parte del plan de recuperación de parques y espacios públicos que adelanta el alcalde bolivariano Giancarlo Di Martino, en su afán de devolverle a los marabinos la cara que merecen de su ciudad.

Trino Ruiz, vecina del sector detalló, “esto era lo que necesitábamos en Maracaibo disposición de hacer las cosas para nosotros. Esto nos permite disfrutar de espacios dignos”.

La jornada de reinauguración contó con la participación de la escuela de gaita “Celestino Rodríguez” y la Escuela de Iniciación de Gimnasia Rítmica del Instituto Municipal de Deporte.