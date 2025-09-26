Alcaldía entrega plazas Jóvito Villalba y Louis Braille totalmente restauradas

El alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, entregó a la comunidad marabina las plazas Jóvito Villalba y Louis Braille, ubicadas en la avenida Cecilio Acosta, rehabilitadas por el Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (Sedepar) para el disfrute de más de 86.000 habitantes de la parroquia Olegario Villalobos.

Estas dos plazas emblemáticas recuperadas para el encuentro ciudadano, forman parte del plan de recuperación urbana que lleva adelante la gestión del alcalde Di Martino, cumpliendo su compromiso con el pueblo marabino de devolver los espacios públicos para el sano esparcimiento de la familia.

El director de Sedepar, Namik Torres, informó que ambas plazas fueron intervenidas con la ejecución de labores de pintura general de brocales, construcción de bancas de concreto, sustitución de hitos, estampado de pisos en áreas internas, revisión y modernización del sistema eléctrico, incluyendo la instalación de lámparas LED, señaléticas y papeleras.

Señaló que también se restauraron los bustos emblemáticos que forman parte de la identidad de estos espacios y se realizó el remozamiento completo de las áreas verdes, incluyendo poda de árboles, paisajismo y limpieza general.

Torres expresó que “cada plaza recuperada es una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la ciudad y su gente. Nuestro trabajo busca que cada espacio público sea motivo de orgullo y que quienes lo visiten sientan el deseo de disfrutar cada uno de sus rincones”.

Di Martino reafirma su compromiso con los marabinos, promoviendo el sentido de pertenencia y el cuidado de los espacios comunes.

La recuperación de estas plazas son el punto de inicio, seguimos avanzando con acciones concretas, para que cada rincón de la ciudad refleje el respeto, dignidad y que cuente con espacios dignos para el encuentro familiar, la recreación y el sano esparcimiento”, puntualizó Namik Torres.

Vecinos complacidos

Luis Alberto Vera, quien trabaja en el edificio Maparari desde hace aproximadamente 11 años, es testigo de la transformación y está "todo el tiempo pendiente de la plaza". Él afirmó que "la plaza tuvo un 100 % de cambio".

Vera señaló que la plaza había estado sin mantenimiento por "muchos años" y que antes de la restauración, "dormían puros indigentes" en el lugar. Además, había problemas constantes de vandalismo; “las personas se robaban los bombillos y, una vez que colocaron lámparas, también se las llevaron”.

Pero eso se acabó”, comentó complacido, “Ahora está bien iluminada y bonita, las personas vuelven a utilizar el espacio para la recreación y el deporte, la Alcaldía hizo un muy buen trabajo”.

Adrián Fulcano, habitante del sector Don Bosco, expresó la gratitud de la comunidad y extendió las felicitaciones y el agradecimiento, indicando que "los vecinos de aquí de la comunidad, le agradecen mucho al Dr. Giancarlo Di Martino por este espacio tan bonito que nos devolvió".