Alcaldía de San Francisco restituye progresivamente gas doméstico en sectores afectados tras explosión en la cohetera

Desde los acontecimientos del pasado jueves en el barrio Lucha y Batalla del municipio San Francisco, en donde explotó un galpón de fuegos artificiales, el Instituto Público Municipal de Gas (Ipmgas), de la Alcaldía liderada por Héctor Soto, desplegó un plan de emergencia con cuadrillas de trabajo, con el fin de ejecutar el cierre inmediato de las válvulas de la estación ubicada en Zona Industrial 2, que alimenta a sectores de la parroquia Marcial Hernández y Domitila Flores.

Jexcel Fernández, presidenta de Ipmgas, manifestó que el plan de emergencia inició con la inspección de la tubería de alimentación del sector afectado, para luego cerrar la válvula en cuestión que surte el barrio El Callao, El Silencio y Luis Aparicio. "Por parte de Pdvsa Gas se procedió al cierre de la estación Lomitas 2", precisó el funcionario.

Aunado a esto, Fernández resaltó que unas cuatro mil personas quedaron afectadas sin recibir el servicio de gas por tubería, en los sectores Lucha y Batalla, Ricaurte 1, Ricaurte 2, Agua Viva, Árbol de las Cuatro Raíces, Corazón de Mi Patria, Ezequiel Zamora y Villa Nueva Jerusalén pertenecientes a la Ubch Ricaurte 2.

Asimismo, Jexcel Fernández informó que este es un trabajo en articulación con Pdvsa Gas, quienes a su vez se encuentran evaluando la restitución progresiva del suministro de gas, abriendo las válvulas de las estaciones Lomitas 2, Zona Industrial 2 y Zona Industrial 2A, que permitan realizar pruebas de fugas para dar respuesta a los sectores con respecto a la reposición definitiva del servicio.