Alcaldía de Maracaibo y Famac afinan detalles para la XXV Caminata Rosa

Para ultimar detalles para la XXV “Caminata por la Vida” organizada por la Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama (Famac), la primera dama de Maracaibo y directora general de Desarrollo Social, Ana Clara Barboza de Di Martino, se reunió con todos los organismos de la municipalidad involucrados en este importante evento donde se estima que participen 14 mil caminantes en una marea rosa de concienciación sobre la lucha contra el Cáncer de Mama.

La reunión se llevó a cabo en el salón de conferencias “Dr. José Manuel Delgado”, en la sede de Polimaracaibo, donde asistieron la presidenta de FAMAC, Betty Fajardo, funcionarios de Polimaracaibo, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, Dirección General de Salud Maracaibo, Dirección General de Desarrollo Social y todos sus entes adscritos.

La primera dama Ana Clara de Di Martino reafirmó su compromiso y participación en esta importante actividad para los marabinos y marabinas, donde la alcaldía bolivariana de Maracaibo “tiene como compromiso- a través del alcalde Giancarlo Di Martino- de masificar y visibilizar esta caminata; no solamente es una fecha en el calendario, es conmemorar la lucha que las mujeres con cáncer de mama viven a diario”, enfatizó.

Informó que la alcaldía de Maracaibo tendrá un punto de hidratación, una tarima y bailoterapia en la sede de Villa Carmen, avenida Bella Vista y recalcó que el evento contará con el apoyo activo de las clínicas móviles, ambulancias, organismos de Protección Civil, Salud Maracaibo, Cuerpo de Bomberos y Dirección de Seguridad Ciudadana, a fin de garantizar el resguardo y bienestar de los asistentes.

Betty Fajardo, presidenta de Famac, manifestó que “esta fiesta, que ya no es de Famac, ahora es de la ciudad de Maracaibo, queremos que quede lo más lúcida para todos, porque la intención es concientizar a la población que todos debemos cuidarnos”.

Por su parte, el coronel (GNB) Napoleón Rivero Acosta, director general de Polimaracaibo, dijo que “esta es la primera de muchas actividades que estaremos apoyando. Estimamos recibir en esta caminata a 14 mil participantes”, colocando como ejemplo la activación de la Ciclovía, pues el flujo de asistentes a la Vereda del Lago ha ido en aumento, “y eso se debe a la motivación que tienen los marabinos y marabinas en ser partícipes en este tipo de actividades”, precisó.

Rivero Acosta garantizó que para la caminata rosa de este domingo 19 de octubre, el despliegue de seguridad estará garantizado para las y los participantes que van a atravesar importantes puntos icónicos de la ciudad como El Milagro, Plaza El Ángel, Plaza de la República, avenida Bella Vista, Villa Carmen y 5 de Julio.