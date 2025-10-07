Alcaldía de Maracaibo realizará jornada de mercados populares frente al Palacio Municipal

La Alcaldía de Maracaibo invita a todos los ciudadanos a participar en la gran mega jornada de Mercados Populares que se llevará a cabo este miércoles 8 de octubre, frente al Palacio Municipal, desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

El director general de Alimentación, Gelson Carrillo, informó que esta actividad forma parte del cronograma de jornadas que, a partir de ahora, se desarrollarán dos veces por semana en distintas parroquias de la ciudad. Esto es una respuesta del alcalde Giancarlo Di Martino a la solicitud de las comunidades, que pedía aumentar la frecuencia de las mega jornadas sociales.

Precios accesibles

Por su parte, el director del despacho del alcalde, Gianluigi Di Martino, destacó que estas iniciativas buscan acercar productos y servicios esenciales a la comunidad a precios accesibles.

En esta edición número 11 de los Mercados Populares, los asistentes podrán adquirir productos de la cesta básica a precios solidarios, tales como pollo, huevos, víveres, frutas, carnes, pan, mortadela, leche, pescado, café, condimentos, queso, verduras, hortalizas, plátanos, jugos, entre otros.

Atención médica y consultas veterinarias

Además, la jornada ofrecerá servicios médicos gratuitos, incluyendo medicina general, pediatría, odontología, inmunizaciones, valoración nutricional, despistaje de hipertensión y diabetes, y entrega de medicamentos.

También se contará con consultas veterinarias a cargo de la Dirección de Protección Animal, que incluirán desparasitaciones, vacunas antirrábicas, corte de uñas y limpieza de oídos para las mascotas.

Trámites seguros

La Sindicatura Municipal participará brindando asesoría legal sobre la regularización de la posesión de terrenos, garantizando que los ciudadanos puedan realizar sus trámites de manera segura y conforme a la ley. Asimismo, el Instituto Municipal de la Mujer ofrecerá información sobre sus programas y actividades en defensa de los derechos de la mujer y la igualdad de género.

La jornada contará además con el apoyo de la Misión Robert Serra, que ofrecerá servicios de barbería, peluquería, y cuidado de uñas y cejas.